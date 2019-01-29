Владивостокская школа, о которой рассказали Путину, стала камнем раздора

Во Владивостоке состоялись общественные обсуждения дальнейшей судьбы школы №55 – той самой, о которой рассказали Владимиру Путину. Мероприятие вышло конфликтным: местные не сошлись во взглядах с городскими властями.

О «пятьдесят пятой» школе заговорили после декабрьской пресс-конференции Владимира Путина. Тогда владивостокский общественник Сергей Мильвит попросил главу государства сохранить это учебное заведение.

Школа №55 на Снеговой прекратила работу в 2012 году после экспертной оценки. Она давно дышала на ладан: на момент закрытия там училось 260 учеников и не хватало учителей. Сейчас там работает Центр спортивной подготовки.

После выступления Мильвита учебное заведение посетил губернатор Олег Кожемяко – и заявил, что там можно открыть начальную школу со спортивными секциями. Однако местные жители к этой инициативе отнеслись весьма прохладно. Владивостокцы хотят, чтобы школа №55 стала полноценным учебным заведением, где дети могут учиться с 1 по 11 класс.

Однако всё упирается в недостаточное количество учеников. Снеговая – не самый густозаселенный район Владивостока, и в классах будет попросту не хватать детей. Кроме того, не совсем ясно, что делать со спортивными секциями, которые сейчас размещаются в школе.

В минувший понедельник во Владивостоке прошли общественные обсуждения по данному вопросу. Горожане и представители мэрии сошлись в бурной полемике – но к согласию так и не пришли.

Людей пришло действительно много – более 50 человек. С ними общались первые лица города – исполняющий обязанности мэра Олег Гуменюк с двумя заместителями, а также председатель думы Андрей Брик. Также на мероприятии присутствовали профильные специалисты мэрии.

Олег Гуменюк попытался объяснить владивостокцам, почему школа №55 должна быть начальной. Горожане остались при своёмФото: vlc.ru

Чиновники предложили сделать из «пятьдесят пятой» именно начальную школу. Причины этого объяснила сотрудница управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Крупина.

– Мы провели мониторинг, опросили жителей. Результаты получились следующие. 106 жителей Дальхимпрома хотят перевести детей в школу № 55 – если её заново откроют. 130 жителей выступили против перевода. Большинство из тех, кто «за», нуждаются именно в начальной школе. Поэтому мы предлагаем открыть именно начальную школу. Кроме того, надо понимать: будет нехватка как учеников, так и учителей, - пояснила она.

Та самая школа. Даже в лучшие годы она не пользовалась популярностьюФото: primorsky.ru

Людмилу Крупину поддержали работники Центра спортивной подготовки. Они объяснили: в секциях занимаются две сотни детей, и «разогнать» их по другим зданиям – не лучший вариант. Многие ребята просто перестанут ходить в секции, так как специально выбирали место поближе к дому.

Горожане с этими доводами не согласились. По мнению участников обсуждения, школа №55 должна стать «полноформатной». Да, пускай там будет не хватать детей – но зато все местные школьники получат нормальное учебное заведение рядом с домом. Тем более, что некоторые окрестные школы – например, «восемьдесят вторая» – буквально перегружены учениками. В социальных сетях владивостокцы рассказывают: опрос, который проводила мэрия, был не очень корректным.

В полемику с горожанами вступил лично Олег Гуменюк.

veracnega 28.01.19. На общественном обсуждении - судьба 55 школы Владивостока

По итогам обсуждений победа осталась за жителями Снеговой. За то, чтобы «пятьдесят пятая» стала среднеобразовательной школой проголосовало 40 человек, против – 7. Еще семеро воздержались. Впрочем, конкретных результатов у этой встречи не будет. Глава города заявил, что главное сейчас это заново открыть школу. Это должно произойти к сентябрю 2019 года. А какой будет «пятьдесят пятая» – начальной или нет, решат потом.

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