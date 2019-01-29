Во Владивостоке задержали автора массовых рассылок о заложенных бомбах

Во Владивостоке задержали хулигана, который стал виновником массовых эвакуаций в Приморье - и, вполне возможно, других регионах России. Им оказался житель Владивостока.

О произошедшем «Комсомолке» сообщил источник, близкий к следствию. Задержание произошло сегодня. В настоящее время решается вопрос о мере заключения для «интернет-террориста».

Как сообщала «Комсомолка», 23 января на Приморье обрушилась целая волна электронных писем о якобы заложенных бомбах. Сообщения рассылались в школы, больницы и государственные учреждения. Все учреждения спешно эвакуировали, во многих школах отменили уроки. В последующие дни подобные сообщения массово рассылались в другие регионы – Иркутскую область, Красноярский край, Пермь… Все сообщения оказались ложными.

Связан ли задержанный со случаями рассылок в других регионах - пока неизвестно. Судя по схожести всех происшествий - вполне возможно. Впрочем, то, что, он причастен к эвакуациям во Владивостоке - факт. Задержали этого недалекого хулигана прямо в приморской столице - то есть он особо не прятался. Telegram-канал Bread опубликовал фото с места задержания, на которых видно: силовики во время задержания нашли целый арсенал. Однако, по данным источника «КП», оружие не имеет к лже-минёру никакого отношения.

Снимок с места задержания. Целый арсенал! Фото: telegram-канал Bread

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.