2019-01-30T05:44:05+03:00
Общество

Старый владивостокский аэропорт могут превратить в хранилище алмазов

Терминал «Б» решили продать за 600 миллионов рублей
Артём КАБАНКОВ
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Алмазная компания из Индии проявляла интерес к терминалу "Б". Не исключено, что она и приобретет его у владельцевАлмазная компания из Индии проявляла интерес к терминалу "Б". Не исключено, что она и приобретет его у владельцевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Старый владивостокский аэропорт (или, как его чаще называют, терминала «Б») выставили на продажу. Огромный комплекс предлагают купить за 600 миллионов рублей.

Соответствующее объявление владелец терминала – компания «Сумотори» - разместила на крупном приморском сайте объявлений. Здание на 8 400 квадратных метров, земельный участок – на 36 000 «квадратов», обновленные коммуникации… В общем, приобретение весьма солидное.

История у старого аэропорта непростая. В 2014 году «Сумотори» получила аэровокзальный комплекс в собственность, взяв на себя долги международного аэропорта «Владивосток». Задолженность возникла в ходе строительства нового терминала: с некоторыми подрядчиками просто не смогли расплатиться.

– Терминал «Б» перешел компании по взаиморасчету. Какое-то время там располагался наш экспоцентр, а также работала выставка-продажа автомобилей. Кроме того, часть помещений сдавалась в аренду разным компаниям. Сейчас мы наши площадки перенесли в другие объекты. Там остались только арендаторы. Для «Сумотори» эта сфера – непрофильная, поэтому терминал решили продать, – рассказала корреспонденту «КП» представительница пресс-службы компании.

Долгое время старый аэропорт использовался как экспо-центр. Фото: primorye24.ru/Вилитарий Филатов

Долгое время старый аэропорт использовался как экспо-центр. Фото: primorye24.ru/Вилитарий Филатов

Арендаторы, к слову говоря, в терминале непростые. Среди них – «Евразийский алмазный центр» группы компаний «Алроса», Гохран России, государственная Пробирная палата и так далее. Пока они еще размещаются в старом аэропорту, но что будет дальше – сказать сложно.

Кто станет новым владельцем терминала «Б», пока неясно. Однако заинтересованность бывшим аэропортом выражали представители алмазного бизнеса. Речь идет об индийской компании KGK Group, которая открыла в Приморье дочернюю компанию (резидент Свободного порта Владивосток). У алмазного бизнеса есть свои требования к хранилищу сырья и продукции, и старый аэропорт им, в принципе, соответствует. Так что не исключено, что из бывшего терминала и впрямь сделают склад алмазов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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