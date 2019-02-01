Ни снеговиков, ни сугробов: жители Приморья требуют, чтобы в крае выпал снег

Жителям Приморья надоела бесснежная зима. Они требуют снегопада. Соответствующую петицию разместили на сайте change.org

Адресатов у этого шуточного обращения нет. Автор петиции Лариса Бутенко сетует, что уже наступил февраль – а никаких снегопадов жители Приморья так и не видели.

«Мы, жители Приморского края, так и не видели настоящего пушистого снега. Это бесчеловечно – лишать нас возможности застревать в сугробе, ругать власть за плохую уборку дорог и тротуаров, пробираться к подъезду через сугробы, делать «себяшки» на фоне заснеженных деревьев, играть в снежки… Да и в конце концов, что за зима без снежной бабы или снеговика! Мы честно отстояли 9-балльные пробки из-за того недоразумения, которое выпадало в виде снега, но так и не смогли выполнить весь указанный выше перечень мероприятий, ибо снег растаял, не приходя в сознание. Из новостей «Первого канала» мы узнали, что произошло перераспределение снега в пользу Москвы, она опять забрала себе всё! Невозможно больше это терпеть! Верните снег!», - патетично взывает Лариса Бутенко.

Петицию, к слову говоря, уже подписали 22 человека. Некоторые из них даже оставили комментарии в духе самого обращения.

К слову говоря, в феврале Приморье, скорее всего, не дождется снегопада. Об этом сообщил главный краевой синоптик Борис Кубай. Дело в том, что циклоны просто не доходят до приморского побережья. Непогода, идущая в регион с пустыни Гоби или Японского моря, каждый раз сталкивалась с мощными антициклонами и теряла свою мощь.

– За свои 25 лет проживания во Владивостоке я не могу припомнить такого сочетания длительного отсутствия снега и столь высокого фона температуры воздуха. Это аномалия, которую придется изучать достаточно длительный период, - рассказал Борис Кубай. Кроме того, 30 января погода в крае побила температурный рекорд: день оказался самым теплым за 70 лет.

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