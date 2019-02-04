2019-02-04T05:52:58+03:00
Происшествия

Ледовое побоище: приморец поплатился жизнью за гонки на льду

23-летний водитель легковушки погиб на месте аварии, ещё два человека серьёзно пострадали
Анна ПЛЕТНЕВА
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Фото: dps.control.Фото: dps.control.
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В минувшие выходные авария в Приморье унесла жизнь молодого парня. Примечательно, что столкнулись автомобили не на трассе. Инцидент случился на льду в районе острова Скребцова. В народе это место называют Коврижка.

Авария произошла в вечернее время. Водитель авто марки Mazda MPV двигался по льду в районе Седанки. По оценке специалистов, расстояние до берега составляло около полутора километров. По неизвестным пока причинам рулевой не справился с управлением внедорожника, и джип врезался в авто марки Toyota Sprinter. В момент удара в салоне легковушки находились 23-летний водитель и его 28-летний пассажир. По тому, какие повреждения получили транспортные средства, становится ясно, что скорость у автомобилей была немаленькая.

Фото: dpskontrol_125rus.

Фото: dpskontrol_125rus.

Чтобы подобраться к покорёженным автомобилям, сотрудникам полиции пришлось обратиться за помощью к спасателям. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

- Мы оказывали содействие правоохранительным органам по доставке личного состава к месту ДТП. Выезд автотранспорта на лёд запрещён, - сообщил собеседник «КП».

Толщина льда в этом месте минимальная. По словам спасателей, автомобили чудом не ушли под лёд.

Фото: dps.control.

Фото: dps.control.

Когда специалистам всё же удалось подобраться к месту происшествия, выяснилось, что травмы молодого водителя Toyota Sprinter оказались несовместимы с жизнью. Пассажир легковушки и 62-летний водитель внедорожника тоже серьёзно пострадали. Медики госпитализировали их с черепно-мозговыми травмами.

В УМВД России по городу Владивостоку уже проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства аварии, произошедшей даже не на дороге. Специалистам предстоит провести ряд исследований, а после - принять процессуальное решение.

К слову, приморцы , несмотря на все предупреждения, продолжают выходить на лёд и рисковать своими жизнями. Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный инспектор ГИМС Приморского края Леонид Маковецкий. По его словам, ледовая обстановка в крае всё ещё непростая. Поэтому в последнее время всё чаще происходят различные ЧП на море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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