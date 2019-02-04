2019-02-04T11:00:45+03:00
Общество

Бесплатные удовольствия и забота о здоровье: чем живут приморцы

Социологи разобрались, как жители края относятся к жизни
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Молодые приморцы, к слову говоря, считают: нужно взять от жизни всёМолодые приморцы, к слову говоря, считают: нужно взять от жизни всёФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

В свободное время жители Приморья чаще всего гуляют или смотрят телевизор. При этом они пекутся о здоровье и ответственно относятся к своим поступкам. Такие результаты показал недавний опрос приморского научно-исследовательского центра социологии.

Социологи пытались выяснить, чем чаще всего занимаются приморцы в свободное время – а также, какие у них жизненные приоритеты. Результаты опроса оказались довольно занятными. Так, самыми популярными хобби у жителей края оказались прогулки по городу, просмотр телевизора и чтение книг. Думается, ничего удивительного в этом нет, так как эти развлечения бесплатные (и, следовательно, наиболее доступные). Не меньшим спросом пользуются «культурные» хобби – кино и музыка. Искусство, однако, является делом молодых – приморцы после 45 лет мало интересуются подобными вещами.

Самыми главными приоритетами у жителей края являются здоровье (55% опрошенных), семейное счастье (37% опрошенных) и материальная обеспеченность (20% опрошенных). В общем, благополучная спокойная жизнь. А заодно наглядная демонстрация поговорки «деньги – не главное».

Чуть меньше жителей края считают самым важным активную жизнь, интересную работу и любовь.

Еще один вопрос исследования касался отношения к жизни. Подавляющее большинство приморцев заявили: нужно ответственно относиться к своим поступкам, помнить о добре и зле. Примечательно, что среди молодых жителей края (от 14 до 24 лет) самым популярным стал вариант «Нужно взять от жизни все». Это, впрочем, можно списать на банальный юношеский максимализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?
Еще в Средневековье люди ломали копья в спорах о сокровищах епископов и священников. Не проходили мимо этой темы Пушкин и Лесков. Да и сегодня скандалы с выставленной напоказ роскошной жизнью какого-нибудь батюшки взрывают прессу и интернет
Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!
Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Новости 24
Кругосветное путешествие «Паллады» может возглавить первый проректор Дальрыбвтуза
Девушка из Владивостока завоевала медаль по самбо
Приморье всеми силами противостоит ящуру
Во Владивостоке из-за аварии дорогой Lexus стал грудой железа
Пёс Бандит помог задержать наркомана в Приморье
Следственный комитет начал проверку по факту гибели журналистки в Большом Камне
За год Приморье отремонтировало 487 судов
Счета Дальнегорского ГОКа арестованы за долги перед энергетиками
Житель Владивостока похитил у студентки самое дорогое
Владивосток возглавил рейтинг привлекательных городов России
77 семей оформили «Доступную ипотеку» в Приморье
Приморье потратило почти 178 миллионов на доплату пенсионерам
В массовой аварии на трассе в Приморье пострадал 10-летний мальчик
Транспортные компании Владивостока выпускают не все автобусы на линию
ГАИ Приморья упрекнуло водителей в безответственности
Упавшее дерево перекрыло движение по одной из улиц Владивостока
«Дальневосточный гектар»: в Приморье продолжают бесплатно раздавать землю
Семья пенсионеров из Владивостока погибла в пожаре
Массовая авария произошла во Владивостоке
Вслед за длительным потеплением Приморье встречает «китайские морозы»
Остановка, дерево, фонарь - в Артёме девушка протаранила остановку автобуса
Лесозаводск отметили на «Карте убитых дорог»
Во Владивостоке полиция продолжает «охоту» на нелегальные стоянки
«Адмирал» сотворил сенсацию, разгромив легендарных соперников
Приморье даёт отпор ящуру
Сегодня во Владивостоке тепло и ясно
Во Владивостоке предлагают создать единую парковочную систему