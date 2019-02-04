Бесплатные удовольствия и забота о здоровье: чем живут приморцы

В свободное время жители Приморья чаще всего гуляют или смотрят телевизор. При этом они пекутся о здоровье и ответственно относятся к своим поступкам. Такие результаты показал недавний опрос приморского научно-исследовательского центра социологии.

Социологи пытались выяснить, чем чаще всего занимаются приморцы в свободное время – а также, какие у них жизненные приоритеты. Результаты опроса оказались довольно занятными. Так, самыми популярными хобби у жителей края оказались прогулки по городу, просмотр телевизора и чтение книг. Думается, ничего удивительного в этом нет, так как эти развлечения бесплатные (и, следовательно, наиболее доступные). Не меньшим спросом пользуются «культурные» хобби – кино и музыка. Искусство, однако, является делом молодых – приморцы после 45 лет мало интересуются подобными вещами.

Самыми главными приоритетами у жителей края являются здоровье (55% опрошенных), семейное счастье (37% опрошенных) и материальная обеспеченность (20% опрошенных). В общем, благополучная спокойная жизнь. А заодно наглядная демонстрация поговорки «деньги – не главное».

Чуть меньше жителей края считают самым важным активную жизнь, интересную работу и любовь.

Еще один вопрос исследования касался отношения к жизни. Подавляющее большинство приморцев заявили: нужно ответственно относиться к своим поступкам, помнить о добре и зле. Примечательно, что среди молодых жителей края (от 14 до 24 лет) самым популярным стал вариант «Нужно взять от жизни все». Это, впрочем, можно списать на банальный юношеский максимализм.