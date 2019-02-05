Синоптики всё ещё надеются, что во Владивостоке выпадет снег

Снег, который синоптики прогнозировали Владивостоку ещё утром, снова обошёл дальневосточную столицу стороной. Однако в некоторых районах Приморья осадки всё же выпали. О том, когда снег всё-таки обрушится на Владивосток, рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Вероятность того, что в столице Дальнего Востока выпадет снег, сегодня была, но небольшая - около 40 %. Прогнозы синоптиков во вторник, 5 февраля, так и не оправдались.

- Предполагалось, что снег пойдёт в утренние часы, не в течение дня. Прогноз сменился: сегодня будет без осадков и достаточно холодно, - рассказал Виктор Чулков.

По его словам, что-то более-менее похожее на снег ворвётся во Владивосток в среду, 6 февраля.

- Завтра в течение дня во Владивостоке выпадут осадки в пределах одного-двух миллиметров. В целом по краю в утренние часы также ожидается снег, - уточнил пресс-секретарь Примгидромета.

К слову, в некоторых районах Приморья снег сегодня всё же был. Автомобилисты настолько удивились выпавшим осадкам, что принялись снимать белоснежные хлопья на видео. Ролик уже появился в Instagram-паблике. Пользователи сообщества не сразу поверили своим глазам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/690044" frameborder="0"></iframe> Снег в районе Находкинского перевала. Видео: dpscontrol.

- Сегодня по Японскому морю проходил фронт, задел Восточное побережье - район Находки, Ольги и Преображения. Там и прошёл снег, но он тоже не на весь день, - отметил собеседник агентства.

По словам эксперта, в среду днём в этих районах снова выпадет небольшой снег. К слову, в Уссурийске ждать осадков не стоит - облачность накроет только восточную половину края.

В этом году зима совсем не балует приморцев снегом. Местные жители, устав ждать чуда, написали петицию и разместили её на сайте change.org. Они требуют снегопада. Однако, в феврале Приморье, скорее всего, ничего подобного не дождется. Об этом сообщил главный краевой синоптик Борис Кубай.