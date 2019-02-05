В Приморье спасли севший на мель иностранный теплоход

Накануне на восточном побережье Приморья сел на мель иностранный теплоход Lucky Star-8. Судно под флагом Палау шло в Ольгу – однако из-за непогоды попало в неприятности. Спасать теплоход пришлось приморским портовикам.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник Ольгинского отдела дальневосточного филиала Росморпорта Андрей Быстриков, причиной ЧП стал шторм.

– Вечером мы передали штормовое предупреждение из-за непогоды. В тот район налетел штормовой ветер, до 20 метров в секунду. Теплоход встал на якорную стоянку, на следующий день его собирались оформить. Но экипаж сработал плохо, и Lucky Star выкинуло на мель, – рассказал он.

Этим утром росморпортовский буксир «Бархат-1» спас теплоход. После этого иностранное судно отправилось в конечный пункт назначения – Ольгу.

Буксир "Бархат-1", пришедший на помощь теплоходу. Фото: rosmorport.ru

Как сообщала «Комсомолка», на борту Lucky Star-8 находилось 14 человек: пять китайцев и девять вьетнамцев. Портом приписки теплохода является Малакал (остров в архипелаге Палау).