2019-02-05T06:17:07+03:00
Происшествия

В Приморье спасли севший на мель иностранный теплоход

Судно, шедшее под флагом Палау, попало в беду из-за шторма
Артём КАБАНКОВ
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Экипаж теплохода плохо сработал во время шторма, и поэтому судно село на мель. Фото: marinetraffic.com\Сергей СкрябинЭкипаж теплохода плохо сработал во время шторма, и поэтому судно село на мель. Фото: marinetraffic.com\Сергей Скрябин
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Накануне на восточном побережье Приморья сел на мель иностранный теплоход Lucky Star-8. Судно под флагом Палау шло в Ольгу – однако из-за непогоды попало в неприятности. Спасать теплоход пришлось приморским портовикам.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник Ольгинского отдела дальневосточного филиала Росморпорта Андрей Быстриков, причиной ЧП стал шторм.

– Вечером мы передали штормовое предупреждение из-за непогоды. В тот район налетел штормовой ветер, до 20 метров в секунду. Теплоход встал на якорную стоянку, на следующий день его собирались оформить. Но экипаж сработал плохо, и Lucky Star выкинуло на мель, – рассказал он.

Этим утром росморпортовский буксир «Бархат-1» спас теплоход. После этого иностранное судно отправилось в конечный пункт назначения – Ольгу.

Буксир "Бархат-1", пришедший на помощь теплоходу. Фото: rosmorport.ru

Буксир "Бархат-1", пришедший на помощь теплоходу. Фото: rosmorport.ru

Как сообщала «Комсомолка», на борту Lucky Star-8 находилось 14 человек: пять китайцев и девять вьетнамцев. Портом приписки теплохода является Малакал (остров в архипелаге Палау).

ИСТОЧНИК KP.RU

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