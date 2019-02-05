Во Владивостоке снова пытаются решить проблему с бездомными животными

Во Владивостоке снова ищут бизнесмена, который будет заниматься отловом бездомных животных. Власти приморской столицы уже несколько лет безуспешно пытаются решить эту проблему. В этот раз, скорее всего, ситуация не изменится.

Информацию об очередном розыгрыше аукциона разместили на портале «Госзакупки». Ловить и содержать бездомных чиновники предлагают 10,5 миллионов рублей – и это максимальная сумма. Тендер, как-никак.

Скорее всего, розыгрыш тендера закончится вообще ничем. Мэрия приморской столицы ежегодно проводит аукционы на отлов бродячих зверей – в среднем, 10-15 раз. За последние несколько лет ни одна компания так и не согласилась принять участие в торгах. По данным мэрии, что с 2017 года прошло порядка 50 подобных аукционов.

Причина проста: условия тендера, мягко говоря, не самые лучшие. Во Владивостоке самое высокое число бездомных животных в крае (что, в общем-то, неудивительно). Годовой норматив отлова зверей-беспризорников здесь превышает 1200 животных. Это в 3-4 раза больше, чем в Артёме, Уссурийске или Находке. Соответственно, у победителя тендера должна иметься соответствующих размеров инфраструктура. Как можно догадаться, во Владивостоке такого приюта нет.

Второй момент – финансовый. Денег на содержание и отлов собак закладывают весьма немного. Учитывая, что до половины всех выигранных денег уйдет на оплату тарифов, бензина и прочего – на каждого зверя останется 4-5 тысяч рублей. Это не на месяц, это вообще. Содержать и выходить животное, тем более взятое с улицы – дело весьма затратное. В общем, особенной прибыли хозяину приюта этот тендер не принесет. Если, конечно, он не будет экстремально экономить на всем подряд. Однако в этом случае владелец приюта рискует нарваться на штрафы от прокуратуры.

В то же время, большую сумму чиновники заложить просто не могут: все суммы рассчитываются в соответствии с законодательством.

Разрешить эту патовую ситуацию можно двумя способами. Либо уменьшить нормативы по вылову собак, либо давать деньги на создание тех самых приютов со всей инфраструктурой. Последнее предложение, к слову говоря, обсуждали еще несколько лет назад – но дальше разговоров дело не ушло.

Так что ловить бездомных животных во Владивостоке, скорее всего, снова не будут. Желающих заняться этим нужным делом явно не прибавилось – особенно с учетом последних новостей. Речь идет о нашумевшей истории с «адом для животных» в Артёме. Там тендер на отлов бездомных зверей выиграл местный бизнесмен. Вскоре оказалось, что условий для содержания животных у него нет – а в так называемом приюте пойманные собаки попросту умирали. «Комсомолка» об этом подробно писала.

Прием заявок на аукцион закончится через две недели. Рассматривать их будут 25 февраля.

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Нешуточные страсти разгорелись вокруг частного приюта для бездомных животных в Артёме. Местный житель Борис Скрюченко выиграл аукцион городской администрации на отлов и временное содержание безнадзорных собак. Позже зоозащитники выяснили, что собаки там просто гибнут от голода и холода.

Приморский приют оказался адом для животных