Подарки на 14 февраля во Владивостоке: где купить и что подарить

Совсем скоро приморцы отметят самый романтичный праздник в году - День всех влюблённых. В этот день дорогим и любимым людям принято дарить приятные мелочи: цветы, игрушки, конфеты и валентинки - открытки с признаниями, пожеланиями или тёплыми словами. «Комсомольская правда» предлагает свои варианты подарков на 14 февраля.

ДЛЯ НЕЁ

Выбирать подарок для девушки - всегда занятное дело. Каждая представительница прекрасного пола неповторима и уникальна, а потому и презент должен быть соответствующий. В День святого Валентина фантазия мужчин не знает границ.

Цветы и цветочные изделия

Во все времена девушкам в знак внимания дарили цветы. Сегодня это не просто букеты, а целые инсталляции. Самые популярные композиции - цветы в шляпных коробках или кристальных боксах. Ещё один модный тренд - медведи из разноцветных роз. Сумма такого подарка сильно разнится. Так, например, цилиндр с цветами обойдётся вам от 1500 до 8000 рублей. «Розовый» мишка – от 1500 до 3000 рублей. Кристальный бокс с розами - от 2600 до 9000 рублей. Если ваша половинка предпочитает классический вариант букетов, то придётся выложить от 1500 до 10000 тысяч рублей. Все эти варианты подарков сегодня с легкостью можно найти и заказать в инстаграме по ключевым запросам.

Кондитерские изделия

Вам очень повезло, если ваша девушка - сладкоежка. Идеальным подарком в этом случае станет торт с авторским текстом, пирожные или набор-признание из шоколадных букв. Также свою избранницу можно побаловать капкейками, выполненными в тематическом стиле. Такие наборы обойдутся вам от 500 рублей и выше. В первую очередь, всё зависит от веса предполагаемого подарка. Кстати, на просторах Интернета сообщают, что одна «шоколадная буква» стоит от 50 рублей. Подобные заказы можно оформить не только в специализированных сетевых магазинах, но и в популярных пекарнях города.

Мягкие игрушки

Игрушки для девушек - подарок, актуальный на все праздники. День святого Валентина - не исключение. Это могут быть мишки, зайчики, котики и сердечки - всё то, что, так или иначе, создаст в этот день романтическую атмосферу. Продаются игрушки чаще всего в детских магазинах. Суммы разные, всё зависит от размера. Если, к примеру, это медведь в полный рост, то за него придётся выложить от 2500 до 3500 рублей. Дополнением может стать открытка с признанием в своих чувствах, которую можно приобрести в любом канцелярском магазине.

Сертификаты

Если с подарком вы не определились, а сделать презент своей возлюбленной всё же хочется, то на помощь всегда придут сертификаты. Так, во Владивостоке можно приобрести сертификаты в парфюмерный или косметический магазин, спа-салон, салон красоты, массажный кабинет, книжный магазин и так далее. Сумма сертификата варьируется от 500 рублей и далее по нарастающей.

Ювелирные украшения

Как известно, лучшие друзья девушек - это бриллианты. Каждой представительнице прекрасного пола придётся по душе презент в виде ювелирного украшения - кольцо, цепочка, браслет или подвеска. Кстати, оригинальным подарком может стать запоминающийся кулон от сети магазинов Sunlight. Получить его можно совершенно бесплатно, предоставив в магазин купон, вырезанный из газеты «Комсомольская правда». Номер выйдет в тираж 13 и 14 февраля. Всё, что вам нужно - это купить газету, вооружиться ножницами и вырезать купон.

Техника

Заядлые домохозяйки оценят презент в виде бытовой техники. Возможно, стоит заранее узнать у возлюбленной, что бы она хотела получить в подарок. Среди популярных наименований: тостеры, мультиварки, микроволновки, пароварки, йогуртницы. Если отойти от кухонной тематики, то список дополняется гаджетами - сотовый телефон, электронная книга, планшет, беспроводные наушники. Ещё одной альтернативой станут фен или плойка для волос - незаменимые атрибуты в жизни девушек. За такие подарки придётся отдать круглую сумму от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Купить такие товары можно как в интернете, так и в магазинах. Кстати, если вы не определились с конкретным подарком, многие сетевые представители могут продать и сертификаты на определенную сумму.

Сувениры

Все девушки любят приятные безделушки. Прекрасным подарком может стать парный браслет с гравировкой; футболка, кружка, подушка или плакат с вашей общей фотографией; именной брелок для двоих; ежедневник или блокнот и так далее. Здесь ваша фантазия не имеет границ, а оригинальные магазины подарков во Владивостоке помогут осуществить задумку. Стоимость такого подарка не сильно ударит по карману: от 500 до 1500 рублей в среднем.

Подарки для взрослых

Для тех, кто предпочитает подарки «погорячее», День святого Валентина станет еще одним поводом разнообразить свою сексуальную жизнь. Секс-шопы давно стали неотъемлемой частью интимных отношений между двумя людьми. Свою вторую половинку можно побаловать эротичным бельём или тематическим костюмом. Нижнее бельё можно приобрести от 400 рублей за комплект, костюмы - от 600 до 4500 рублей.

ДЛЯ НЕГО

Получать подарки любят не только девушки, но и парни. День святого Валентина - это ещё один прекрасный повод напомнить своей второй половинке о том, как сильно вы его любите. Так, отличным презентом для мужчины может стать как приятная мелочь, так и полезная вещь.

Парфюмерия

Если вы встречаетесь со своим молодым человеком уже долгое время, то подобрать его любимый аромат не будет проблемой. Во владивостокских магазинах представлен ассортимент как дешёвой, так и дорогой туалетной воды. Средняя стоимость такого подарка будет варьироваться от 3000 до 5000 тысяч рублей. Конечно, если ваш молодой человек предпочитает элитные ароматы, придётся раскошелиться и до 10000 рублей. Прекрасным дополнением к подарку станет открытка в форме сердца.

Ювелирные украшения

Большое заблуждение, что мужчины не любят ювелирные украшения. В этот замечательный праздник своего возлюбленного вы можете порадовать кольцом с гравировкой - словами любви на внутренней стороне, например. Нанесение такой надписи на кольцо обойдётся вам от 1000 рублей при условии, что украшение вы уже купили. Стоимость же самих колец зависит от материала, размера и веса.

Мягкие игрушки

Вряд ли вашему мужчине понравится голубой медведь ростом с человека. Однако мягкие игрушки, которые не оставят мужчину равнодушным, всё же есть. Одна из них - Домо-кун (JDM-талисман для тех, кто увлекается автомобилями - Прим.ред.). Купить такую игрушку во Владивостоке можно за 2000 рублей. Однако цена изделия может меняться от размера. Чтобы сделать подарок романтичным, достаточно приложить к нему валентинку со словами любви.

Сертификаты

Если ваша вторая половинка предпочитает более практичные подарки, тогда на помощь придут сертификаты. Здесь всё зависит только от того, что любит и чем занимается ваш избранник. Во Владивостоке очень много мест, которые в качестве подарка предлагают приобрести сертификаты разного номинала. Среди них - спортивный зал, барбершоп, картинг, катание на снегоходе/багги, пейнтбол, прыжки с парашютом, квест и многое другое. Цены разные: от 500 и до 40000 рублей.

Путёвки

Если ваш бюджет неограничен, то поздравить своего молодого человека можно путёвкой в романтическую страну - Франция, Италия, Греция или Мексика. Приморцы же привыкли летать на отдых в Таиланд или Вьетнам. В этом случае за путёвку в райское место на неделю придётся отдать в среднем по 45000 рублей на человека. Если путёвка горящая, то есть шанс сэкономить ещё около 15000 рублей. Однако самым бюджетным вариантом будет отдых непосредственно в Приморье. Местные базы отдыха предлагают комфортабельные домики от 600 до 2500 рублей в сутки на человека, а также праздничные вечерние программы.

Техника

Подарок для мужчины может быть не только приятным, но и полезным. Здесь всё зависит от предпочтений второй половины. Самый лучший вариант - узнать заранее, что же хочет ваш избранник. Чаще всего в качестве подарка мужчинам преподносят гаджеты: сотовые телефоны, видеорегистраторы, планшеты, smart-часы и прочее. Также прекрасным подарком станет игровая приставка. Для тех, кто хочет сделать подарок посерьёзнее, в помощь кофемашина, электрошашлычница или гриль. Такие подарки, конечно, стоят немало: от 4000 рублей и выше.

Сувениры

Если в вашей семье не принято с размахом отмечать День всех влюблённых или вы ограничены в бюджете, то поздравить свою вторую половину можно скромным сувениром: кружка, футболка или подушка с вашей совместной фотографией. Обойдётся такой презент в сумму от 500 до 1500 рублей. Самым бюджетным подарком станет домашний ужин со свечами и вином или просмотр романтического фильма за поеданием пиццы. Здесь ваша фантазия ничем не ограничена, и каждый может выбрать то, что ему по душе.