2019-02-05T14:50:26+03:00
Общество

Приморцы залезли в берлогу к медведю ради прикольного видео

Отчаянные натуралисты едва не поплатились жизнью
Артём КАБАНКОВ
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Медведь явно не ожидал настолько безрассудного поступкаМедведь явно не ожидал настолько безрассудного поступкаФото: pixabay.com
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В Приморье ищут двух горе-натуралистов, которые разбудили спящего медведя. Двое мужчин решили залезть в берлогу ради интересного видеоролика – и едва не поплатились жизнью.

Сотрудники приморского Охотнадзора разыскивают авторов нашумевшего ролика, якобы снятого в Пожарском районе Приморья. Речь идет о «репортаже» из медвежьей берлоге, активно распространяющийся в социальных сетях.

Приморцы пошли искать медведя в берлоге.

Сняли его два лесоруба. Авторы ролика обнаружили медвежью берлогу; огромный зверь расположился прямо под старым деревом. Мужчины, недолго думая, выпилили кусок дерева прямо над медвежьей лёжкой – и решили заснять сон косолапого на телефон. Номер, прямо сказать, смертельный: ради видео один из мужчин засунул руку с включенным телефоном прямо в берлогу. Это окончательно нарушило сон зверя. К счастью, он не оттяпал руку незадачливому режиссеру. Лесорубам пришлось быстро «делать ноги»; закончилось все хорошо. Однако, без сомнения, мужчины стремились получить премию Дарвина (присуждается за самые глупые смерти).

Стоит отметить, что официальных сообщений о каких-то инцидентах с медведями пока не поступало. Сейчас в Охотнадзоре ищут недалеких авторов ролика. Вероятно, специалисты хотят провести вдумчивую разъяснительную беседу с приморцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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