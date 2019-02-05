Приморцы залезли в берлогу к медведю ради прикольного видео

В Приморье ищут двух горе-натуралистов, которые разбудили спящего медведя. Двое мужчин решили залезть в берлогу ради интересного видеоролика – и едва не поплатились жизнью.

Сотрудники приморского Охотнадзора разыскивают авторов нашумевшего ролика, якобы снятого в Пожарском районе Приморья. Речь идет о «репортаже» из медвежьей берлоге, активно распространяющийся в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/690161" frameborder="0"></iframe> Приморцы пошли искать медведя в берлоге.

Сняли его два лесоруба. Авторы ролика обнаружили медвежью берлогу; огромный зверь расположился прямо под старым деревом. Мужчины, недолго думая, выпилили кусок дерева прямо над медвежьей лёжкой – и решили заснять сон косолапого на телефон. Номер, прямо сказать, смертельный: ради видео один из мужчин засунул руку с включенным телефоном прямо в берлогу. Это окончательно нарушило сон зверя. К счастью, он не оттяпал руку незадачливому режиссеру. Лесорубам пришлось быстро «делать ноги»; закончилось все хорошо. Однако, без сомнения, мужчины стремились получить премию Дарвина (присуждается за самые глупые смерти).

Стоит отметить, что официальных сообщений о каких-то инцидентах с медведями пока не поступало. Сейчас в Охотнадзоре ищут недалеких авторов ролика. Вероятно, специалисты хотят провести вдумчивую разъяснительную беседу с приморцами.