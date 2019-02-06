Бесплатный wi-fi, тщательный досмотр и комнаты отдыха с почасовой оплатой: как изменился вокзал Владивостока

Современные поезда сегодня оснащены мобильной связью, интернетом и камерами видеонаблюдения, а также биотуалетами. Теперь маломобильным гражданам не так сложно путешествовать в поездах - для этого есть оборудованные купе. 25 лет назад об этом даже думать не могли. Начальник региональной дирекции железнодорожных вокзалов Александр Синеев сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал, как за это время изменились поезда и железнодорожные вокзалы.

Несмотря на то, что технологии не стоят на месте, жители и гости Владивостока всё же столкнулись с проблемой. С недавних пор попасть на перрон к поездам теперь можно только через вокзал и зону досмотра. Проход через виадук закрыт. Это доставило большие неудобства пассажирам.

- В 2007 году принят федеральный закон «О транспортной безопасности», который дорабатывался. В конце 2017 года вышло постановление правительства, которое и определило конфигурацию границ. По требованиям этого постановления, сегодня, чтобы попасть на платформу, необходимо пройти стопроцентный досмотр. Если пассажир или посетитель вокзала отказывается пройти этот досмотр, ему вправе отказать в поездке без компенсации стоимости билета. Поэтому мы приняли такие меры и ограничили проход с виадука. Тем, кто только прибыл во Владивосток, мы всё же пошли на уступки и открыли виадуки, - уточнил Александр Синеев.

Пассажиры к такому нововведению во Владивостоке отнеслись негативно хотя бы потому, что заранее об этом их никто не предупредил. Изменения сначала вступили в силу, а только потом ОАО «Российские железные дороги» решило проинформировать об этом население. Этот промах Александр Синеев объяснил ограниченным временем: постановление приняли - нужно выполнять.

- Надзорные органы регулярно проверяют нас на исполнение этих федеральных законов. Поэтому сейчас мы исправились и уже объявляем о том, что сходы закрыты, что необходимо пройти контроль через здание вокзала, - уточнил собеседник.

Что же касается маломобильных граждан, то им уделяется большое внимание. В РЖД создали сайт содействия мобильности таких людей, а также контактный телефон. Среди прочего инвалиды теперь могут попросить, чтобы их проводили на поезд или же наоборот - встретили и организовали дальнейшее передвижение по городу. Все вокзалы с 2019 года максимально адаптируются под потребности инвалидов. Это и тактильные полосы, и оборудование для слабослышащих, и звуковые табло, и санитарные комнаты, а также два лифта спуска и подъёма на платформы.

- Сегодня мы активно работаем в этом направлении. По статистике, кратно увеличилось число таких пассажиров. В 2018 год вокзал «Владивосток» получил больше всех слов благодарности за проделанную в этой области работу. Из 345 вокзалов России Владивосток занял первое место по сети и стал самым лучшим. Это огромный успех, - рассказал Александр Синеев.

Начальник региональной дирекции железнодорожных вокзалов рассказал и о других изменениях. Среди них - бесплатный wi-fi на крупных транспортных узлах. Ещё одно нововведение - комнаты отдыха гостиничного типа.

- Мы ушли от требований гостиниц, когда надо платить за сутки. Пошли навстречу пассажирам: разбили стоимость услуги - теперь это 6, 12 и 24 часа. Комнаты отдыха разной категории и подойдут под любой кошелёк. Теперь отдыхать на лавочках не придётся. Помимо этого, на вокзалах есть и детские комнаты. Раньше за них приходилось платить деньги, однако с 2018 года они стали бесплатными, - рассказал собеседник.

Другие изменения коснулись покупки билетов. Теперь оплачивать билеты можно не только наличными деньгами, но и картой. Именно поэтому надобность приобретать билеты непосредственно на вокзале теперь отпала: любой желающий может купить электронный билет через сайт. Чтобы люди не толкались в очередях на самом вокзале, специалисты внедрили электронную очередь.

Между тем, со сложностями сотрудники вокзала всё же сталкиваются. Одной из серьёзных проблем стали экскурсии туристов из Китая. Гид приводил одну, а то и несколько групп в самый разгар работы вокзала. Большое скопление людей влияло на всю работоспособность в целом: нервничали и пассажиры, и сами работники ЖД вокзала. Решить проблему всё же удалось: с одной из таких туристических компаний вокзал «Владивосток» заключил контракт и упорядочил проведение таких экскурсий.

- Недопонимания, конечно, есть, но по-другому проблему никак не решить. Вокзал - это памятник архитектуры федерального значения, который надо содержать, и экскурсии здесь будут всегда. Наш вокзал побратим вокзалам во Франции и Южной Корее. Об этом, кстати, свидетельствуют таблички. Но наш вокзал куда красивее перечисленных, - поделился гордостью Александр Синеев.

Начальник региональной дирекции железнодорожных вокзалов в конце диалога отметил, что свои предложения по улучшению работы вокзалов пассажиры могут отправлять на сайт РЖД. Руководство вокзалов делает всё, чтобы ожидание стало комфортным.

КСТАТИ

Работать на железной дороге в Министерстве путей сообщения Александр Синеев начал в 1993 году. Нынешний начальник региональной дирекции железнодорожных вокзалов попал в профессию совершенно случайно.

- Хотел стать медиком. Приехал в Иркутск сдавать экзамен, но по баллам не поступил. Возвращаться домой к родителям было грустно. Тут увидел объявление о наборе в железнодорожный институт. Зашёл в приёмную комиссию, с успехом досдал ещё один экзамен и случайно оказался студентом института, - рассказал собеседник.

Начальник региональной дирекции железнодорожных вокзалов Александр Синеев.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Сегодня в ряды железнодорожников привлекают со школ, техникумов - это выездные совещания, рекламные проспекты, встречи с потенциальными студентами и работниками. Кадровый блок активно привлекает молодёжь к профессии, которая по сей день не потеряла свой престиж.

По словам Александра Синеева, 25 лет назад поезда и железные вокзалы выглядели совсем иначе. Раньше пассажиры покупали билет, даже не понимая, как поедут. Спешили занять любое место в поезде: ехали и стоя, и по трое, и на третьей полке.

- Ездили почти так же, как люди на картинках с индийскими поездами. На крыше, конечно, не катались, - пошутил Александр Синеев.