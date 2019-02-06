2019-02-06T15:39:21+03:00
Спорт

Китайские «драконы» потерпели досадное поражение в матче с «Адмиралом» в Приморье

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» ещё на шаг отступил от плей-офф [фото]
Милана СОКОЛ
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«Адмирал» встретил во Владивостоке «Куньлунь Ред Стар»«Адмирал» встретил во Владивостоке «Куньлунь Ред Стар»Фото: Милана СОКОЛ
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Приморская хоккейная команда «Адмирал», вернувшись с успешной серии выездных матчей, провела новую встречу на родном льду. В стенах «Фетисов-Арены» подопечные Сергея Светлова сразились с воспитанниками Курта Фрэйзера из «Куньлунь Ред Стар». Корреспондент «КП»-Владивосток» сообщает с места событий, что игрокам многонациональной команды, выступающим за Китай, не удалось добыть заветные очки во Владивостоке.

Тренерский состав хоккейного клуба «Адмирал» Фото: Милана СОКОЛ

Тренерский состав хоккейного клуба «Адмирал»Фото: Милана СОКОЛ

Хоккей интересен всем возрастам Фото: Милана СОКОЛ

Хоккей интересен всем возрастамФото: Милана СОКОЛ

«Адмирал» вернулся в Приморье накануне, с тремя победами в выездных матчах. При этом в двух играх ворота приморцев остались неприкосновенны. Клубу удалось слегка реабилитироваться в глазах болельщиков, после сокрушительного поражения в дальневосточном дерби с «Амуром». К слову, благодаря удачной выездной серии, «моряки» потеснили «тигров», отодвинув на последнее место турнирной таблицы КХЛ. Представители Приморья расположились на 12-ой строчке в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата. Команда Светлова провела 55 игр, заработав 41 очко.

Хоккеисты китайской команды крайне сосредоточены Фото: Милана СОКОЛ

Хоккеисты китайской команды крайне сосредоточеныФото: Милана СОКОЛ

Приморские болельщики ликуют Фото: Милана СОКОЛ

Приморские болельщики ликуютФото: Милана СОКОЛ

«Куньлунь» подошёл к этой встрече на 11-ом месте турнирной таблицы КХЛ конференции «Восток». Клуб из Поднебесной добыл 47 очков в 56 играх. Сезон 2018-2019 у пекинской команды выдался весьма тяжёлый. Перед стартовыми матчами клуб обновил практически весь состав, включая и главного тренера. Наставником «Куньлунь Ред Стар» стал финский специалист Юсси Тапола, однако после целой серии поражений тренера отправили в отставку. Вакантное место предложили Курту Фрэйзеру. Под его руководством «драконы» сыграли 6 матчей, выиграв лишь однажды. Стоит отметить, что честь Китая защищают представители 10 стран, в их число вошли и хоккеисты, хорошо известные приморским фанатам. Защитник Оскар Бартулис и нападающий Мартин Сен-Пьер раньше выступали за «Адмирал».

Антон Красоткин спасает команду от гола Фото: Милана СОКОЛ

Антон Красоткин спасает команду от голаФото: Милана СОКОЛ

Накал страстей на льду Фото: Милана СОКОЛ

Накал страстей на льдуФото: Милана СОКОЛ

Настрой противников по Восточной конференции и дивизиону Чернышёва был отчётливо заметен со стартового вбрасывания. Обеим командам крайне необходимы очки для выхода в плей-офф. Хотя вероятность попадания в заключительную стадию турнира у нынешних соперников ничтожно мала. Счёт встречи удалось открыть хозяевам льда. С передачи Александра Коннова и Василия Стрельцова гол оформил Александр Угольников.

Игроки «Адмирала» радуются забитой шайбе Фото: Милана СОКОЛ

Игроки «Адмирала» радуются забитой шайбеФото: Милана СОКОЛ

На льду не обошлось без споров Фото: Милана СОКОЛ

На льду не обошлось без споровФото: Милана СОКОЛ

Сухую серию Антона Красоткина во втором периоде прервал Вели-Матти Савинайнен. «Куньлунь» сравнял счёт на 34-ой минуте матча. А за полторы минуты до конца второго отрезка игры гости и вовсе вырвались вперёд. Однако «Адмирал» смог догнать соперника в начале третьего периода. Увеличить отрыв и лишить приезжую команду шансов на победу, «моряки» смогли практически перед финальной сиреной.

Голкипер приморской команды Антон Красоткин Фото: Милана СОКОЛ

Голкипер приморской команды Антон КрасоткинФото: Милана СОКОЛ

Встреча «Адмирала» с «Куньлунь Ред Стар» закончилась со счётом 3:2, в пользу приморцев. Следующий матч состоится во Владивостоке 12 февраля. «Моряки» встретят одного из претендентов на победу – омский «Авангард».

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрэйзер наблюдает за ходом игры Фото: Милана СОКОЛ

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрэйзер наблюдает за ходом игрыФото: Милана СОКОЛ

«Адмирал» потерпел сокрушительное поражение в дальневосточном дерби

«Адмирал» сотворил сенсацию, раматчахзгромив легендарных соперников

«Адмирал» одержал вторую сухую победу подряд

ИСТОЧНИК KP.RU

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