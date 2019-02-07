Приморский губернатор назначил заместителя по СМИ и внутренней политике

Журналист и чиновник Антон Волошко, хорошо знакомый москвичам и дальневосточникам, утверждён в должности вице-губернатора и руководителя аппарата администрации Приморского края.

- Губернатор Олег Кожемяко подписал соответствующее распоряжение 5 февраля, - сообщили сегодня «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации.

С декабря 2018 года, после победы Кожемяко на выборах, Волошко работал в статусе врио вице-губернатора. До возвращения во Владивосток он был первым заместителем главы Сахалинской области и руководителем аппарата – то есть и там входил в команду Кожемяко.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Антон Волошко родился 11 июля 1980 года во Владивостоке. Окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Работал в региональных и федеральных СМИ, в том числе на НТВ и Первом канале. Сейчас как вице-губернатор Приморья отвечает за работу архивного отдела и восьми департаментов: правового, внутренней политики, информационной и других. Также Антон Анатольевич курирует вопросы взаимодействия с Законодательным собранием, краевым избиркомом и органами местного самоуправления.

КСТАТИ

Неделю назад с подачи Олега Кожемяко депутаты утвердили кандидатуру ещё одной его соратницы – Веры Щербины – на должность первого вице-губернатора.