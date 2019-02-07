2019-02-07T07:56:07+03:00
Спорт

«Приморские тигрицы»: Если нагрянет любовь, переключайся на бокс!

Девушки с бойцовским характером готовятся к решающим поединкам чемпионата Дальневосточного федерального округа
Анна ПЛЕТНЕВА
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«Приморские девчата хитрее, умнее и тактичнее своих соперниц», - не нарадуется главный тренер сборной края Владимир Шипунов.«Приморские девчата хитрее, умнее и тактичнее своих соперниц», - не нарадуется главный тренер сборной края Владимир Шипунов.Фото: Предоставлено "КП"
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6 февраля во Владивостоке стартовали первенство и чемпионат ДФО по боксу среди женщин. Спортсменки активно тренируются и готовятся к схватке с соперницами из других регионов. Утро двух из них сегодня началось в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье». Вместе с «приморскими тигрицами» в гости к «Комсомолке» пришёл и главный тренер женской сборной Приморского края по боксу Владимир Шипунов.

Надежда Филатова и Софья Самородина сейчас учатся в Приморском государственном училище олимпийского резерва во Владивостоке. Дисциплина там строгая. Просыпаются рано - в 7:15. Далее - завтрак и утренняя тренировка. После - учёба. В 17:00 девочки выезжают на вторую тренировку. По возвращению, в 19:00, ужинают и ложатся спать. Свободное время у спортсменок есть - между всеми тренировками и учёбой. Однако бокс - это не только выйти на ринг и помахать руками. Как отметил главный тренер женской сборной, без мысли не победишь. В училище данному компоненту уделяется внимания не меньше, чем апперкоту. После тренировок спортсменки садятся за книжки. Начальник учебного отдела - очень строгая женщина.

Софья приехала в дальневосточную столицу после девятого класса из сахалинского города Долинск. А Надежда - из посёлка Ванино. Девочек приметили на соревнованиях и пригласили заниматься в Приморье. В родном Хабаровском крае, например, Надежде никогда не предлагали ничего подобного. А теперь обе спортсменки - члены сборной России среди юниорок.

Софья Самородина и Надежда Филатова. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Софья Самородина и Надежда Филатова.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Сейчас Владивосток является центром женского бокса на Дальнем Востоке. Но так было не всегда.

- Примерно с 2011 года Владивосток стал законодателем мод в женском боксе. Тем более у нас мощнейшая база - училище олимпийского резерва и спортивный комплекс «Динамо», где я старший тренер. Девочки приезжают из разных точек России: Нижний Тагил, Магадан, Сахалин, Хабаровск, - рассказал Владимир Шипунов.

Наставники почти никогда не ошибались в выборе. По словам Владимира Шипунова, любого человека можно научить боксу, если тренировать дважды в день. Большую роль в этом вопросе играет и психологическая подготовка: можно быть прекрасным спортсменом, но когда выходишь на ринг, тебя побеждает страх. Перед боем беспокоят разные мысли: боязнь проиграть, как следствие - стыд перед тренером и родителями.

- Страх помогает человеку жить. Просто им нужно уметь управлять. Когда в голову лезут такие мысли, нужно переключаться на что-то позитивное, - отметил собеседник.

Кстати, в студии девочки рассказали, что один из страхов на ринге - это зрители. Посмотреть на женские бои обычно приходит много людей, и это вызывает у спортсменок мандраж. Ситуация меняется, когда рядом с боксёршами появляется тренер.

Владимир Шипунов рассказал и об уникальном случае, когда девочка из глухого села стала примером для почти всех воспитанников училища. Ксения Ким сейчас учится на четвёртом курсе. Когда-то давно девочка приехала во Владивосток из села Хвищанка, что в Кировском районе.

- Сначала она поступила в местный сельскохозяйственный колледж. Мне позвонил тренер по боксу и сказал, что к ним пришла физически одарённая девочка. Я сказал, чтобы её срочно прислали к нам на сборы. Ксения приехала, и я поняла, что она фанатик спорта. Мы направили её в нужное русло. Ксюша очень сильная: подтягивается, делает подъём с переворотом, бегает кроссы, ходит в тайгу, копает женьшень, - рассказал главный тренер сборной.

Буквально вчера Ксения Ким провела бой со спортсменкой из Якутии, чемпионкой Дальневосточного федерального округа - 2018, и ещё раз доказала, что ей нет равных.

- Девушки из Бурятии и Якутии по натуре своей бойцы, по характеру воины. Но есть у них в технике всё же ошибки. Они открыты, боксируют прямолинейно, как «дровины». Их надо «скручивать». Наши девчата хитрее, умнее и тактичнее, - отметил Владимир Шипунов.

По словам тренера, его подопечные, в отличие от парней, очень быстро обучаются. Считается, что бокс - это всё-таки мужской вид спорта, но потенциала больше у девушек. Однако и у них всё же бывают проблемы - например, если неожиданно любовь нагрянет. Но даже при таком романтичном развитии событий спуску спортсменкам всё равно никто не даёт.

- Если пришла в бокс, тогда и боксировать надо как мужик, - твёрдо сказал Шипунов.

Главный тренер женской сборной Приморского края по боксу Владимир Шипунов. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Главный тренер женской сборной Приморского края по боксу Владимир Шипунов.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

В субботу на ринге «Олимпийца» состоятся финальные бои. Начало - в 12:00. В соревнованиях впервые после присоединения к ДФО примут участие спортсменки из Бурятии и Забайкальского края. От Республики Саха выступят 20 маститых спортсменок. За честь Приморья готовятся сразиться 37 «тигриц». Представительные делегации привезли и остальные дальневосточные регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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