Активисты хотят построить вольер для диких кошек в приморском зоопарке

Инициативная группа неравнодушных граждан хочет собрать минимум 250 тысяч рублей на помощь животными из зоопарка «Чудесный» в селе Борисовка Приморского края.

В планах у активистов постройка вольера для диких кошек, облагораживание территории и создание карты Приморского края с достопримечательностями на территории зоопарка.

Организаторы акции хотят собрать 250 тысяч рублей на обустройство зоопарка.

Создатели проекта «Чудесный дом» хотят показать, что зоопарк является не просто туристической достопримечательностью, но и местом, где животным помогают и спасают их от неминуемой смерти.

Здесь проживает медвежонок Митя. Однажды его подбросили во Владивостокский цирк, но косолапый не прижился и его передали в зоопарк на Садгороде. Тем не менее, дальнейший путь Мити лежит именно в зоопарк «Чудесный», где есть все условия для комфортной жизни.

В зоопарке созданы все условия для комфортного проживания медведей.

Есть ещё один яркий пример помощи братьям нашим мньшим. В зоопарке живёт хищная птица канюк из семейства ястребиных. Бедолага пережил лобовое столкновение с автомобилем. Птицу удалось спасти, но к сожалению в естественной среде она больше не сможет охотиться. Поэтому было принято решение оставить её в зоопарке.

Здесь любят не только диких, но и домашних животных.

Сейчас в «Чудесном» доме обитают олени, пумы, лев, два страуса, дальневосточный леопард, а также канадские волки, павлины, еноты, верблюд, сервал, медведи и многие другие необычные животные. Каждый посетитель может взять опеку над животным из зоопарка.

Все подробности в instagram-аккаунте проекта.