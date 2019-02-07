2019-02-07T08:13:04+03:00
Дом. Семья

Активисты хотят построить вольер для диких кошек в приморском зоопарке

Инициативная группа хочет показать, что зоопарк «Чудесный» в селе Борисовка является местом помощи животным и их спасения
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Организаторы проекта хотят показать, что зоопарк «Чудесный» - это место, где помогают диким животным.Организаторы проекта хотят показать, что зоопарк «Чудесный» - это место, где помогают диким животным.
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Инициативная группа неравнодушных граждан хочет собрать минимум 250 тысяч рублей на помощь животными из зоопарка «Чудесный» в селе Борисовка Приморского края.

В планах у активистов постройка вольера для диких кошек, облагораживание территории и создание карты Приморского края с достопримечательностями на территории зоопарка.

Организаторы акции хотят собрать 250 тысяч рублей на обустройство зоопарка.

Организаторы акции хотят собрать 250 тысяч рублей на обустройство зоопарка.

Создатели проекта «Чудесный дом» хотят показать, что зоопарк является не просто туристической достопримечательностью, но и местом, где животным помогают и спасают их от неминуемой смерти.

Здесь проживает медвежонок Митя. Однажды его подбросили во Владивостокский цирк, но косолапый не прижился и его передали в зоопарк на Садгороде. Тем не менее, дальнейший путь Мити лежит именно в зоопарк «Чудесный», где есть все условия для комфортной жизни.

В зоопарке созданы все условия для комфортного проживания медведей.

В зоопарке созданы все условия для комфортного проживания медведей.

Есть ещё один яркий пример помощи братьям нашим мньшим. В зоопарке живёт хищная птица канюк из семейства ястребиных. Бедолага пережил лобовое столкновение с автомобилем. Птицу удалось спасти, но к сожалению в естественной среде она больше не сможет охотиться. Поэтому было принято решение оставить её в зоопарке.

Здесь любят не только диких, но и домашних животных.

Здесь любят не только диких, но и домашних животных.

Сейчас в «Чудесном» доме обитают олени, пумы, лев, два страуса, дальневосточный леопард, а также канадские волки, павлины, еноты, верблюд, сервал, медведи и многие другие необычные животные. Каждый посетитель может взять опеку над животным из зоопарка.

Все подробности в instagram-аккаунте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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