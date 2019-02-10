Подвиг экипажа легендарного «Варяга» почтили во Владивостоке

На борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» сегодня прошли торжественные мероприятия, посвящённые 29-й годовщине подъёма Военно-морского флага на корабле и годовщине боя его знаменитого предшественника. Экипаж корабля под звуки гимна Российской Федерации поднял Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

Так, со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой при Чемульпо прошло уже 115 лет. Торжественные мероприятия в честь этой памятной даты прошли и на Морском Кладбище Владивостока.

У памятника на Братской могиле нижних чинов бронепалубного крейсера «Варяг» состоялась патриотическая акция. Для торжественности церемонии перед памятником выстроился Почётный караул Тихоокеанского флота. Здесь же прошёл и митинг.

- Подвиг экипажа «Варяга» не имеет срока давности и на этом примере мужества и доблести всегда будут воспитываться молодые патриоты нашего Отечества, - отметили выступающие на митинге.

После окончания мероприятия все присутствующие под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника. Завершающей нотой патриотической акции стал торжественный марш военных моряков, курсантов и воспитанников детских патриотических клубов под Андреевскими флагами.

К слову, почтить память павших в бою пришли моряки флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг», кораблей Приморской флотилии разнородных сил, а также ветераны флота. Не осталось в стороне и молодое поколение приморцев: участники регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», курсанты детско-юношеской флотилии. Также на мероприятии присутствовали представители Морского собрания Владивостока и жители города.