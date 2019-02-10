2019-02-10T06:45:05+03:00
Общество

Техосмотр дистанционно: прокуратура Приморья заинтересовалась объявлениями в Сети

Информация о получении диагностической карты без осмотра авто признана запрещённой
Анна ПЛЕТНЕВА
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Автор объявления предлагает автомобилистам пройти техосмотр «онлайн».Автор объявления предлагает автомобилистам пройти техосмотр «онлайн».Фото: pixabay.com
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Прокуратура Приморского края заинтересовалась объявлениями, в которых владельцам авто предлагают пройти технический осмотр транспорта и получить диагностическую карту «не выходя из дома» - дистанционно. Такая информация с недавних пор появилась на просторах Интернета.

На нескольких владивостокских сайтах появилась подозрительная информация. Так, автор объявления за энную сумму денег предлагает местным автомобилистам пройти техосмотр и по его результатам получить диагностическую карту. При этом привозить автомобиль на диагностику не нужно, а сама услуга называется «Онлайн-заказ». Сайты, где размещены объявления, доступны любому желающему в свободном доступе. Интернет-страницами заинтересовалась прокуратура Первомайского района города.

Между тем, в ведомстве сообщили, что федеральное законодательство запрещает производить технический осмотр средства дистанционно. Для прохождения процедуры владелец транспорта обязан представить оператору свою машину и документы на неё. Покупка или другой незаконный способ приобретения диагностической карты, а также подделка и сбыт удостоверения или другого официального документа, могут обернуться уголовным делом.

Так, прокуратура Приморского края решила остановить распространение этой информации. Районный прокурор уже предъявил в суд около 20 исковых заявлений, чтобы объявления признали запрещёнными. В свою очередь, суд удовлетворил требования обвинителя в полном объёме. Теперь информация о возможности приобретения диагностической карты автомобиля без фактического проведения техосмотра в Приморье признана запрещённой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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