Что делать с Примавтодором: вопросов много, денег мало

С предложением представить программу оздоровления главного автодорожного предприятия Приморья, которое в очередной раз попало в сложное положение, обратились в адрес его руководства депутаты комитета по экономической политике и собственности.

Такое решение парламентарии приняли по итогам проверки, проведенной краевой Контрольно-счетной палатой за 2017 год и 9 месяцев 2018 года.

Предметом являлась экспертиза расходования бюджетных инвестиций, выделенных на приобретение техники. Также в ходе аудита были проанализированы финансовые показатели Примавтодора и его хозяйственная деятельность.

Как сообщил депутатам председатель Контрольно-счетной палаты Юрий Высоцкий, 2017 год предприятию удалось завершить с чистой прибылью в размере 182 миллиона рублей и выручкой свыше 4,48 миллиарда рублей. За 9 месяцев прошлого года при выручке в 2,26 миллиарда рублей Примавтодор получил чистый убыток в 207 миллионов рублей. При этом на 30 сентября 2018 года компания задолжала банкам по займам около 1,138 миллиарда, а ее кредиторская и дебиторская задолженности превысили 861 и 669 миллионов рублей соответственно.

Также в ходе контрольных мероприятий было установлено, что для аварийно-восстановительных работ по ликвидации разрушений на автодорогах и восстановлению мостов краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства в декабре 2016 года заключил с АО «Примавтодор» 6 государственных контрактов на общую сумму свыше 1,635 миллиарда рублей. Однако ни по одному из них предприятие не исполнило своих обязательств в полном объеме и в установленные сроки.

Кроме того, во исполнение госконтрактов «Примавтодор» заключил восемь договоров субподряда на общую сумму 572 миллиона рублей. Как показала проверка, ни по одному из договоров приемка работ представителями предприятия не осуществлялась, а акты приемки работ не подписывались. В то же время ни по одному из случаев ненадлежащего исполнения условий договоров субподрядчикам не были предъявлены требования об оплате пеней.

При этом аудиторы выявили ряд нарушений в деятельности автодорожного предприятия. Например, возведение шести новых мостов в рамках государственных контрактов ведется без разрешения на строительство, подготовки проектной документации и прохождения государственной экспертизы, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Кроме того, отсутствуют разрешение на ввод в эксплуатацию моста через реку Зеркальную возле села Суворово в Кавалеровском районе и проектная документация на капитальный ремонт моста через реку Извилинка в Чугуевском районе.

В числе нарушений также были названы неправомерное завышение стоимости договоров субподряда на общую сумму более 5,9 миллиона рублей, разработка 29 участков недр местного значения без предусмотренных краевым законодательством документов: утвержденного проекта работ (на 28 карьерах), горноотводного акта (на 19 карьерах) и правоустанавливающих документов на земельный участок (на 26 карьерах).

«Анализируя результаты проведенного контрольного мероприятия, можно прийти к выводу, что Примавтодор неэффективно использует имеющиеся в его распоряжении бюджетные средства, а также материальные и другие ресурсы», — подвел итог проверки Юрий Высоцкий. Он сообщил, что по всем фактам, выявленным аудиторами, соответствующим руководителям были высланы требования по их немедленному устранению. Кроме того, обращение с приложением материалов проведенной КСП проверки направлены в прокуратуру Приморья.

В ходе рассмотрения доклада председателя краевой Контрольно-счетной палаты депутаты выразили обеспокоенность сложной финансовой ситуацией, в которой в очередной раз оказалось главное автодорожное предприятие Приморья, и обсудили пути вывода его из кризиса.

— Решить проблемы Примавтодора без привязки к отраслевым задачам, которые формирует краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства, невозможно, — отметил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — При этом необходимо сделать глубокий анализ положения, в котором в настоящее время находится важное для края предприятие, с точки зрения материальных ресурсов, человеческого капитала, управленческих функций.

Подводя итог обсуждению вопроса, председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко подчеркнул, что результаты проведенного КСП аудита, а также сегодняшнее финансовое состояние Примавтодора сигнализируют об острой необходимости включить механизмы повышения эффективности работы предприятия и улучшения экономических показателей.

— Поэтому, чтобы разобраться в текущих делах и перспективах работы автодорожной компании, единственным учредителем и акционером которой является Приморский край, мы предложили Контрольно-счетной палате проверить законность, результативность и эффективность использования Примавтодором бюджетных средств. Руководству акционерного общества рекомендовано представить на рассмотрение комитета программу оздоровления предприятия. Поскольку мы является депутатами комитета по экономической политике и наша работа направлена на развитие территории, то в первую очередь нас интересуют перспективы работы главного автодорожного предприятия края, — пояснил свою позицию депутат.

К этому вопросу парламентарии намерены вернуться в ближайший месяц.