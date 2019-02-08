Бывший мэр Находки может заняться капитальным ремонтом домов в Приморье

Бывшего главу Находки Андрея Горелова накануне назначили временно исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае. Приставка врио исчезнет только в том случае, если чиновник одержит победу в конкурсе на замещение должности.

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам объявил конкурс ещё в январе. С апреля 2018 года фонд возглавлял Александр Коваль, который не так давно уволился по собственному желанию. На смену ему, судя по всему, пришёл бывший мэр Находки Андрей Горелов.

- До окончания конкурсных процедур Андрей Горелов будет врио. Директора у нас могут назначить только по конкурсу после тестирования в Минстрое. Конкурс объявили ещё 11 января, - сообщили «КП» в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Однако далеко не факт, что Андрей Горелов точно станет генеральным директором. Об этом «Комсомолке» стало известно из личных источников.

Кстати, в апреле 2018 года избранный депутатами два года назад мэр Находки официально объявил о своем уходе, сказав при этом всем «спасибо». Почти два года в городе длились конфликты между исполнительной и законодательной властью. Дело не раз доходило до судов. Экс-врио губернатора Андрей Тарасенко предложил Андрею Горелову и председателю гордумы Евгению Воронину написать заявления об увольнении, и они согласились.