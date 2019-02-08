Пилу - можно, трактор - нет: как правильно собирать валежник в Приморье

В России до сих пор не утихают страсти вокруг валежника – сухих сучьев и деревьев, валяющихся в лесу. Долгое время собирать их было нельзя – просто из-за того, что в законе не было такого понятия. По сути, валежник приравнивался к древесине, и за его сбор простых смертных карали.

Официально его разрешили собирать всем желающим – вроде бы. Однако в разных регионах есть свои «приколы». В Хабаровском крае, например, валежник можно собирать только в специально отведенных местах. В Твери размер валежника не должен превышать 1 метр. Сплошные трудности.

Приморье на этом фоне выгодно отличается: валежник в крае можно собирать свободно, в любом месте и в любое время. Один запрет, впрочем, имеется. По закону, при заготовке и сборе валежника его нельзя вывозить из леса специализированной техникой. В общем, заехать на каком-нибудь тракторе в чащу, нагрузить там валежника и весело умотать обратно не выйдет. Сделано это не просто так. Об этом корреспонденту «КП» рассказал директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.

– Мы говорим о трелёвке валежника – доставке его с места заготовки к дороге. Если у нас любой желающий начнёт ездить в лес за валежником на тракторах или чем-то подобном, природа понесёт огромный ущерб. Неизбежно будет повреждаться много жизнеспособного подроста и подлеска. За подобные повреждения, к слову говоря, предусмотрены штрафы, – рассказал он.

Валентин Карпенко отметил, что ездить на спецтехнике по лесным дорогам можно – на то они и дороги. Главное, не выезжать за их пределы. Так что крупный валежник (например, какое-нибудь бревно) придётся предварительно распилить, а затем на своем горбу отнести в машину. Разделка сухих деревьев и веток, к счастью, не запрещён. Ещё один вариант – искать сухие бревна поближе к лесным дорогам.

На этом, собственно, всё. Однако, по мнению приморских депутатов, нормы закона (прежде всего, федеральные) пока еще сыроваты. Например, валежник нельзя собирать на лесосеке – в данном случае речь идет о порубочных остатках. Сейчас представители краевого Законодательного собрания готовят соответствующее обращение в адрес федеральных властей. Так что не исключено, что в этом году «валежниковый вопрос» снова окажется в центре законодательной повестки.

Другой немаловажный момент – правоприменительная практика. Закон о сборе валежника – свежий, и как с ним будут работать правоохранители, неясно. Не затронет ли пресловутая «палочная» система наших стражей порядка сборщиков сухих палок? Пока, впрочем, беспокоиться не о чем. Об этом старший помощник владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Александр Герасимов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - «Приморье»:

- Законопослушным приморцам в тайге бояться нечего. У нас в лесничествах работают адекватные люди, они всегда разберутся, браконьер перед ними или честный человек. Насколько мне известно, у нас в крае отсутствует судебная практика, чтобы человек утверждал, будто он всего лишь валежник собирал, а его судили за добычу древесины.

Он, однако, отметил: проверок сборщикам валежника всё равно не избежать. Лесники постоянно проверяют машины, собирающие древесину. Так что даже законопослушным гражданам нужно быть готовым к тому, что проверяющие могут поинтересоваться – откуда дровишки?