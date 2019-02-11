Нового прокурора для Приморья нашли в Якутии

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Приморского края. Им стал уроженец Хабаровского края генерал-лейтенант юстиции Николай Пилипчук. Указ о назначении опубликован на официальном сайте правовой информации.

Запомнившийся своими реформами прежний руководитель краевой прокуратуры Сергей Бессчасный покинул свой пост в конце августа прошлого года по истечению срока полномочий. Почти полгода региону подыскивали нового прокурора. Кстати, ещё 16 октября приморские парламентарии утвердили на должность главного прокурора края Николая Пилипчука. Однако окончательные формальности по назначению завершились только на прошлой неделе.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Николай Пилипчук родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре. После школы выучился на слесаря-сантехника, затем проходил срочную службу в армии. После дембеля будущий прокурор поступил в Свердловский юридический институт имени Руденко, где получил специальность «правоведение». С середины 80-х - в органах прокуратуры Хабаровского края. С 2009-го семь лет руководил прокуратурой Амурской области. С 2016-го - прокурор Республики Саха (Якутия).