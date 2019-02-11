Приморскстат: как изменились цены в 2019 году и почему так стремительно дорожает пшено

С 1 января 2019 года в России увеличился налог на добавленную стоимость. Увеличение на 2 % повлекло за собой и рост цен. Однако изменения коснулись не всех видов товаров и услуг. О том, как выросли цены за первый месяц 2019 года, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказали заместитель руководителя Приморскстата Елена Филонова и начальник отдела статистики и цен Кира Абатурова.

По словам специалистов, за один месяц стоимость некоторых товаров, конечно, изменилась, но не сильно. Индекс потребительских цен вырос всего лишь на 0,6 %. Из года в год ситуация складывается по-разному: цены могут как расти, так и падать. На их рост влияют разные факторы. В данном случае это, в первую очередь, увеличение НДС.

- Этого следовало ожидать. Также в начале года, как правило, повышаются цены на определённые виды жилищно-коммунальных услуг. Ещё очень сильно меняются цены на транспортные услуги - пересматриваются тарифы, и это планомерно, - отметила Елена Филонова.

Так, в январе 2019 года в Приморье подорожало мясо птицы - окорочка и охлаждённые куры; питьевое молоко, сыр, шоколадные конфеты, манная крупа, пшено, овощи. Это основные продукты, рост цен которых составил от 1 до 5,5 %. К примеру, сгущённое молоко в Приморье подорожало на 1,5 %.

- В этом году отмечается рост цены опережающими темпами на пшено. С чем это связано, мы пока уточнить не можем. Потому что и нам причину никто не объясняет. Что касается остальных цен - это только начало года. Возможно, к концу года цифры останутся на таком же уровне, как сейчас, и не будут расти, - поделилась Кира Абатурова.

Начальник отдела статистики и цена Кира Абатурова.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Елена Филонова отметила, что угадать, как будут расти темпы, невозможно. По её словам, в прошлом году цены росли очень ровно, резких и максимальных скачков специалисты не наблюдали. В этом году январь тоже не слишком отличается от аналогичного периода 2018 года. Однако ещё одной причиной, по которой цены в Приморье могут вырасти, стала недавняя новость о распространении ящура на территории края.

К слову, специалисты наблюдают за ростом цен только определённых товаров. К ним, к примеру, относятся апельсины, яблоки, бананы и груши.

- В набор входят более 500 продуктов. В основном это продукты питания общего назначения: молоко, хлеб, масло, жиры, крупы, плодоовощная продукция. То есть те продукты, которые более востребованы и пользуются широким спросом у населения, и без которых мы не сможем существовать, - пояснила Кира Абатурова.

Наблюдение осуществляется в строгом порядке и в строго установленные сроки. Участвуют субъекты по всей России. Единственное различие между регионами - набор. Не во всех субъектах могут присутствовать те или иные услуги и товары. Цель статистики - получить сопоставимые данные.

- Если в каждом регионе будут наблюдать свои наборы, тогда мы не сможем сопоставить показатели и узнать, лучше мы развиваемся или хуже, - уточнила Елена Филонова.

Приморские специалисты ведут наблюдение в четырёх городах - Уссурийск, Находка, Владивосток и Спасск-Дальний. Последний город попал в список неспроста: удалённый населённый пункт, где цены регулируются низкой покупательной способностью населения. Зарплаты в этом городе маленькие, да и доходов почти тоже нет. Поэтому цены в Спасске-Дальнем не сильно растут.

- Основная работа идёт по ежемесячным наблюдениям. Заранее обученные люди выходят на обследование в определённые магазины. Их мы отбираем ещё в начале года, тогда же отбираем и наборы для наблюдения. Берём как дорогие, так и дешёвые магазины, а также целые торговые сети. Стараемся охватить как можно полнее, - рассказала Кира Абатурова.

Помимо наблюдений в магазинах, специалисты обходят и домашние хозяйства. На основе этих обследований и складываются наборы, которые, к слову, в течение года неизменны. В конце года, когда специалисты готовятся к следующему обследованию и пересматривают базу, магазины и ассортимент, набор всё же может поменяться.

- Мы предлагаем Росстату те или иные продукты, и тогда нам уже утверждают единую корзину по всей стране, единый набор продуктов, - уточнила Елена Филонова.

Заместитель руководителя Приморскстата Елена Филонова.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Сами гостьи эфира признались, что пользуются данными статистики как обычные хозяйки. Можно неплохо сэкономить, если видеть средние цены местных магазинов. Однако, доступна эта информация только узкому кругу лиц.

- Ознакомиться с этой информацией, к сожалению, может не каждый. Рекомендовать какие-то конкретные магазины мы сами тоже не можем, потому что информация строго конфиденциальна, - отметила Кира Абатулина.

К слову, чтобы знать эти данные, нужно стать работником Приморскстата. Гости эфира рассказали, что на должность аналитика потенциальные кандидаты проходят конкурс. Раньше таких специалистов готовили в Хабаровске, сейчас этому мало где учат.

- В ДВФУ есть направление по бизнесу и аналитике. Вот там ещё пока готовят статистиков. Но это направление, насколько я знаю, скоро закроется. Одно из обязательных условий - высшее образование, желательно экономическое. Немаловажную роль в профессии играет внимательность, умение видеть цифры и усидчивость. Молодёжь мы ждём с распростёртыми объятиями. Единственное -процесс проверки документов идёт очень долго, и не каждый готов ждать, - подытожила к концу эфира Елена Филонова.