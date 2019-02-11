«Приморские тигрицы» не оставили соперницам с Дальнего Востока шансов на победу

Жаркие соревнования по боксу прошли во Владивостоке накануне. Девушки из разных уголков Дальневосточного федерального округа боролись за звание лучших. Но, как известно, побеждает сильнейший. Так, приморские спортсменки по итогам соревнований завоевали 25 медалей, 19 из них - золотые.

Победительницы номинаций получили специальные призы и кубки.Фото: Владимир Шипунов.

Чемпионат и первенство ДФО по боксу среди женщин и девушек проходили во Владивостоке с 5 по 9 февраля в спортивном комплексе «Олимпиец». Спортсменки боролись в нескольких группах: женщины 19-40 лет, юниорки 17-18 лет, девушки 15-16 лет и девочки 13-14 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 112 боксёрш. К слову, впервые участниками соревнований стали команды из Забайкальского края и Республики Бурятия. Традиционно на мероприятие приехали и спортсменки из Якутии, а также других регионов ДФО.

Приморскую команду представили 39 местных спортсменок из самых разных точек края - Находка, Спасск-Дальний, Артём, посёлки Кировский, Сергеевка, Углекаменск, Новопокровка и даже Рощино. Почти все девушки - воспитанницы владивостокского училища олимпийского резерва.

Открывались соревнования в торжественной обстановке и с парадом участников. Одна из воспитанниц клуба «Юный динамовец» Таисия Гнездичко даже прочитала стихотворение Агнии Барто «Мама болельщица». В течение трёх дней девушки и женщины упорно боролись за победу. О том, как спортсменки обычно готовятся к соревнованиям и чего боятся больше всего, они даже успели рассказать в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Соперницы приморских спортсменок явно не надеялись на проигрыш, но местные боксёрши ещё раз доказали, что они одни из сильнейших на Дальнем Востоке. И это несмотря на то, что к участникам соревнований добавили два мощных боксёрских региона.

- Девчата нас порадовали своими победами. Очень приятно, что труды тренеров не прошли даром, - поделился главный тренер женской сборной Приморского края по боксу Владимир Шипунов.

В упорной борьбе между женщинами золото завоевали пять приморских спортсменок, ещё две получили серебряные медали. Среди юниорок 17-18 лет первыми тоже оказались девушки из Приморья - пять золотых и две серебряных медали. Приморские спортсменки 15-16 лет завоевали сразу шесть золотых и две серебряных медали. Среди девочек помладше три золотые медали тоже достались жительницам Приморья.

К слову, несмотря на то, что бокс - серьёзный вид спорта, где нет места девичьим прелестям, настоящие женские номинации там тоже есть. Так, королевой ринга и принцессой ринга стали тоже девушки из Приморья - Ксения Ким и Екатерина Новикова. Девушки получили специальные призы и кубки. Все спортсменки помимо медалей получили ещё и сладкие призы от «Приморского кондитера». Кроме того, по итогам соревнований лучшим боксёром среди женщин признана Уйгулана Степанова, среди юниорок это Софья Самородина, среди девушек - Валерия Кравец, а среди девочек - Дарья Буршина.

Тренер Владимир Шипунов, спортсменки Софья Самородина и Уйгулана Степанова. Фото: Владимир Шипунов.

Уже на финальных боях присутствовали почётные гости: инспектор министерства обороны по Дальнему Востоку, контр-адмирал, мастер спорта СССР по боксу, вице-президент Федерации бокса во Владивостоке Евгений Симаков и заслуженный мастер спорта по боксу, восьмикратная чемпионка России и чемпионка Европы Мария Яворская. Последняя отметила, что приморские дечонки «выросли на две головы»: по тактико-техническим действиям и по волевым качествам.

Теперь обладательницы первых и вторых мест отправятся на первенство России, которое пройдёт в Анапе, Оренбурге и Кемерово.

- В 2019 году впервые в истории женского бокса пройдёт чемпионат мира. В городе Улан-Удэ мы сформируем сборную России, а уже в 2020 году в Японии будут разыгрываться пять золотых наград. Это очень почётно для женского бокса. Надеемся, что наши девчонки дойдут до этих соревнований, - подытожил Владимир Шипунов.