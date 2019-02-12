День святого Валентина во Владивостоке 2019: куда пойти и как отметить
Близится самый романтичный день в году - День святого Валентина или праздник влюблённых. В дальневосточной столице в преддверии торжества уже начались тематические мероприятия. Редакция «Комсомольской правды» предлагает свои варианты, как подготовиться и где во Владивостоке отметить День всех влюблённых.
МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-класс по sweet-дизайну «Букет из конфет «Розы»
Владивостокцам покажут, как собрать букет для любимых на 14 февраля, научат делать бутон розы, а также полураскрытый и распустившийся цветок розы. Продолжительность два часа.
Стоимость: 700 рублей.
Где: Владивосток, улица Постышева, 33. Тел.: +7(914) 679-63-20.
Когда: 12 февраля в 12:00
Мастер-класс «Парная йога (Акройога) для начинающих»
Студия йоги «Yoga Studio» приглашает всех желающих на мастер-класс в рамках самого романтического праздника.
Стоимость: индивидуальное посещение - 800 рублей, парное - 1200 рублей.
Где: Владивосток, улица Запорожская, 77. Бизнес центр «City Hall» (за ТЦ «Черёмушки»), студия 920. Тел.: +7(984) 159-14-02 (доступен WhatsApp), +7(914) 706-44-76.
Когда: 17 февраля в 09:00.
St. Valentine’s speaking club
Школа английского языка Vladivostok Education Group приглашает всех желающих на разговорный клуб, посвященный Дню всех влюбленных.
Стоимость: 350 рублей, для студентов школы – бесплатно.
Где: Владивосток, улица Лазо, 6Б, «Country Pizza». Тел.: +7(423) 239-05-75.
Когда: 15 февраля в 19:00.
ТУРНИР
Турнир по боулингу для влюбленных
Владивостокцев приглашают принять участие в турнире по боулингу для влюбленных.
Стоимость: 300 рублей с пары.
Где: Владивосток, улиа Светланская, 189. Тел.: +7(423) 222-17-77.
Когда: 13 февраля в 19:00.
РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН
Ужин для всех влюбленных
Шеф-повар гриль-бара «Аляска» приготовит для влюблённых четыре блюда.
Стоимость: 4000 рублей на двоих.
Где: Владивосток, улица Светланская, 83. Alaska Grill & Bar. Тел.: +7(423) 299-92-11.
Когда: 14 февраля в 18:00.
Фото: alaskagrill.
Романтический ужин в лучших традициях Серебряного века
Ресторан русской кухни «Гусь-Карась» приглашает гостей на романтический ужин в лучших традициях Серебряного века. В рамках вечера под аккомпанемент живого музыкального исполнения актеры Академического театра им М. Горького прочитают стихотворения известных поэтов эпохи.
Стоимость: 2500 рублей.
Где: Владивосток, улица Батарейная, 3а, ресторан «Гусь-Карась». Тел.: +7(423) 299-68-88.
Когда: 14 февраля в 18:00.
Фото: gus_karas.
Романтический ужин в ресторане Gastroli Grill
Владивостокцев приглашают провести романтический вечер в уютной атмосфере и отведать изысканные блюда европейской кухни. Прекрасным дополнением к ужину станет выступление группы The Rabbits.
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 54а, ресторан Gastroli Grill. Тел.: +7(423) 237-02-02.
Когда: 15 февраля в 21:00.
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Группа «Ураган»
В День святого Валентина на сцене ресторана «Ханс» выступит группа «Ураган».
Стоимость: 450 рублей, после 00:00 вход бесплатный.
Где: Владивосток, улица Фокино, 25а, ресторан «Ханс». Тел.: +7(423) 240-68-75.
Когда: 14 февраля в 18:00.
Музыкальный вечер в ресторане Gastroli Grill
Владивостокцев приглашают провести вечер в атмосфере любви и романтики в ресторане Gastroli Grill. Для гостей споёт вокалистка Кристина Озеркевич.
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 54а, ресторан Gastroli Grill. Тел.: +7(423) 237-02-02.
Когда: 14 февраля в 19:00.
Фото: gastroligrill.
День святого Валентина в кафе-ресторане «Панорама»
Владивостокцев приглашают провести незабываемый вечер под звуки волшебного саксофона.
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, улица Всеволода Сибирцева, 75, кафе-ресторан «Панорама». Тел.: +7(423) 275-31-30.
Когда: 14 февраля в 19:00.
День всех влюбленных в первом панорамном
Под красивый вид из окна и звуки живой музыки владивостокцев приглашают провести день всех влюблённых в первом панорамном пабе и боулинге Hunter.
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, Черемуховая, 15, 5 этаж, первый панорамный паб и боулинг Hunter. Тел.: +7(423) 209-81-81.
Когда: 14 февраля в 20:00.
Фото: hunter_vdk.
День святого Валентина: Moonshine Trio
В день всех влюблённых владивостокцев ждёт выступление самого нежного акустического трио Moonshine. Также между гостями разыграют сертификат на любой торт от кондитерской и возможность выиграть до 10 000 рублей в конкурсе коктейлей в Instagram.
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, улица Светланская, 18а, ресторан Studio. Тел.: +7(423) 255-22-22, +7(423) 241-28-22.
Когда: 14 февраля в 20:00.
Onelove. Группа «Jazz Daniels»
Ресторан Black Rabbit приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу романтики под аккомпанемент группы «Jazz Daniels». Возрастное ограничение: 21+.
Стоимость: бесплатно.
Где: улица Батарейная, 3а, ресторан Black Rabbit. Тел.: +7(423) 200-07-77.
Когда: 14 февраля в 20:00.
Фото: black_v_rabbit.
Романтический вечер в бельгийском ресторане
Влаивостокцам предлагают провести вечер под аккомпанемент романтической музыки и отведать бельгийские блюда от шеф-повара.
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, улица Светланская, 44а, ресторан Brugge Pub. Тел.: +7(423) 252-44-33.
Когда: 14 февраля в 21:00.
Фото: bruggepub_vl.
Valentine's Day. Группа «Aura»
Владивостокцев приглашают провести День святого Валентина в романтической обстановке в духе классической Англии.
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, проспект Острякова, 49, паб Billy's Pub. Тел.: +7(423) 243-49-49.
Когда: 14 февраля в 21:00.
День влюблённых. Люся Алексеенко
В День всех влюблённых на сцене клуба Zabriskie Point выступит приморская звёздочка, финалистка всероссийского конкурса Красная Звезда, Люся Алексеенко.
Стоимость: 500 рублей.
Где: Владивосток, улица Набережная, 9, клуб Zabriskie Point.
Когда: 14 февраля в 23:00.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
День святого Валентина в «Черёмушках»
В честь Дня святого Валентина гостей торгового центра «Черёмушки» ждёт развлекательная программа на пятом этаже, на площадке Иллюзион-Парк.
Стоимость: бесплатно.
Где: Владивосток, улица Черемуховая, 15, торговый центр «Черёмушки».
Когда: 15 февраля в 18:00.
Ночь влюблённых в замке Gatsby
Старина Гэтсби вновь откроет двери своего замка для всех влюблённых, чтобы закатить шумную вечеринку до самых небес, о которых пишут в книгах и снимают блокбастеры в Голливуде. Специальный гость - ведущий вокалист клубной сцены России, обладатель неповторимого голоса и великолепной харизмы Anthony El Major.
Стоимость: 1000 рублей.
Где: Владивосток, проспект Океанский, 1а, Cuckoo Club. Тел.: +7(423) 299-58-58.
пр-т Океанский, 1а
Когда: 15 февраля в 23:00.
Фото: cuckoo_club.
ИСТОЧНИК KP.RU