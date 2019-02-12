Лицом к лицу: жители Приморья неожиданно встретились с амурским тигром

Жители Приморье встретились лицом к лицу с амурским тигром. Встреча произошла в одном из северных районов края.

Видеозапись с полосатыми хищником опубликовал инстаграм-аккаунт центра «Амурский тигр». Судя по всему, «царя тайги» встретили недалеко от дороги. Зверь пробирался между сугробов, когда понял, что его заметили. Тогда тигр решил спрятаться за деревом – вот только маскировка вышла никудышная. В конце концов, это не домашняя кошка, и габариты у полосатого совсем недетские.

К людям огромная кошка не приблизилась – а люди, в свою очередь, тоже не стали рисковать. Немного поснимав зверя, они уехали восвояси.

Подобные встречи с таежным хищником для приморцев – не редкость. Пару лет назад один из зверей даже забредал во Владивосток. Подобными встречами жителей края не проймешь. Зато множество приморцев сейчас озабочены судьбой тигра Амура, которого решили переправить в Хабаровск, а затем – в Краснодар. Сейчас зверь живет в приморском сафари-парке. После волны народного возмущения Александр Костенко обратился к хабаровским властям. Он попросил отменить решение о перевозе тигра. Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что готов передать редкого хищника в собственность администрации Приморья.