2019-02-12T08:29:04+03:00
Общество

Лицом к лицу: жители Приморья неожиданно встретились с амурским тигром

Хищник лазил в сугробах недалеко от дороги
Пётр КАМУШКИН
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Амурского тигра встретили в Приморье.

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Жители Приморье встретились лицом к лицу с амурским тигром. Встреча произошла в одном из северных районов края.

Видеозапись с полосатыми хищником опубликовал инстаграм-аккаунт центра «Амурский тигр». Судя по всему, «царя тайги» встретили недалеко от дороги. Зверь пробирался между сугробов, когда понял, что его заметили. Тогда тигр решил спрятаться за деревом – вот только маскировка вышла никудышная. В конце концов, это не домашняя кошка, и габариты у полосатого совсем недетские.

К людям огромная кошка не приблизилась – а люди, в свою очередь, тоже не стали рисковать. Немного поснимав зверя, они уехали восвояси.

Подобные встречи с таежным хищником для приморцев – не редкость. Пару лет назад один из зверей даже забредал во Владивосток. Подобными встречами жителей края не проймешь. Зато множество приморцев сейчас озабочены судьбой тигра Амура, которого решили переправить в Хабаровск, а затем – в Краснодар. Сейчас зверь живет в приморском сафари-парке. После волны народного возмущения Александр Костенко обратился к хабаровским властям. Он попросил отменить решение о перевозе тигра. Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что готов передать редкого хищника в собственность администрации Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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