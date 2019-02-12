Врачи скорой помощи сбегают из Уссурийска в поисках нормальной зарплаты

Глава администрации Усcурийского городского округа Евгений Корж недавно встретился с коллективом и руководством скорой медицинской помощи муниципалитета. Местные жители не упустили возможности пожаловаться градоначальнику на низкие зарплаты. Медики рассказали, что из-за этого их коллеги буквально сбегают с работы и перебираются во Владивосток - якобы жалование там в два раза больше. По результатам встречи департамент здравоохранения полностью проверит работу «скорой».

Массовые увольнения в январе 2019 года вызвали тревогу у работников скорой медицинской помощи в Уссурийске. За это время со станции уволились 18 фельдшеров. Сложившуюся ситуацию нужно было как-то решать, поэтому глава города Евгений Корж и заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Тамара Курченко решили встретиться с коллективом и руководством «скорой».

В ходе встречи выяснилось, что двое медиков просто вышли на пенсию, один стал «земским доктором» и переехал в Михайловский район, ещё один уволен за дисциплинарное нарушение. Остальные 14 медиков буквально бросили работу в Уссурийске и перебрались во Владивосток. Причина проста: по словам самих медиков в дальневосточной столице за ту же работу платят гораздо больше.

- Родина не кормит, поэтому люди идут куда угодно, - высказалась одна из присутствующих работниц СМП.

Сотрудники КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Уссурийска». Фото: администрация Уссурийского городского округа.

Тамара Курченко решила объяснить сотрудникам СМП, как формируется их зарплата. Больше всего этот вопрос волновал средний медицинский персонал и водителей.

- Сейчас гарантированная часть заработной платы работников скорой помощи Уссурийска составляет 33 процента или 8 тысяч рублей. С конца первого квартала деньги будут начисляться по-новому. Обязательная часть составит 55 процентов - это около 12 тысяч рублей. На эту сумму будут «накручиваться» прочие выплаты - стимулирующие и компенсационные. Соответственно, реальная заработная плата работников увеличится, - рассказала Тамара Курченко.

Сейчас в Уссурийске содержатся 18 бригад, а во Владивостоке - 64. Из-за того, что в дальневосточной столице наблюдается острая нехватка кадров, полностью укомплектованы только 25 бригад. По этой же причине работники СМП Владивостока получают повышенные стимулирующие и компенсации, но и работы у них в два раза больше. В департаменте здравоохранения заявили, что когда во Владивостоке сформируют штат всех 64 бригад, то зарплаты и работников столицы, и работников Уссурийска станут одинаковыми.

По словам Тамары Курченко, сегодня нехватка специалистов остро ощущается во всех медицинских учреждениях. Руководство краевой администрации уже разработало и внедряет множество программ, которые смогли бы привлечь и удержать молодые кадры в этой отрасли.

Евгений Корж, в свою очередь, напомнил, что молодые специалисты теперь могут получать подъёмные, дополнительные надбавки к зарплате в размере 10 тысяч рублей, компенсацию за наем жилья до 20 тысяч рублей, а также частичную компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.

- Почему не давали раньше? Дождались, когда люди начали увольняться, и вспомнили, что надо деньги дать, квартиры дать, - выкрикнул один из мужчин и поспешил удалиться из зала.

Глава администрации Усcурийского городского округа Евгений Корж. Фото: администрация Уссурийского городского округа.

После этого Евгений Корж спросил у медиков напрямую, что же нужно сделать, чтобы сотрудники СМП не увольнялись. Ответ не заставил себя долго ждать: один из медиков первым пунктом назвал смену руководства. Мэр Уссурийска негативно отреагировал на это заявление и сразу же попросил озвучить другое конструктивное мнение. Его попросили повысить зарплаты.

- Работает у нас 10 бригад. Нагрузка выросла в два раза, то есть и утомляемость повысилась. Чисто физически люди устают. Я уже не говорю про молодёжь, которая приходит со смены и просто падает спать. Они работают сутки через сутки и получают копейки, - высказалась одна из сотрудниц.

Ещё одну претензию выразили водители СМП, пожаловавшись на то, что им приходится транспортировать пациента на носилках и самостоятельно убираться в автомобилях. На это главный врач СМП Уссурийска Александр Федейкин ответил, что это всего лишь одна из обязанностей водителей. За это им даже начисляют заработную плату. Ещё одна дополнительная выплата - 2400 рублей на ставку за контакт с биологическими жидкостями. Если водитель работает больше ставки, то сумма увеличивается. Помимо этого, в 2015 году специалисты провели оценку рабочего места водителя и сделали четырёхпроцентную надбавку от оклад за особые условия труда. При этом водителям положено еще дополнительно семь дней к отпуску.

Мэр Уссурийска назвал ситуацию в городе напряжённой, но не критичной. По его словам, раньше, чтобы доехать на вызов к пациенту за 20 минут, каждый день на линию выходили 13 бригад. Теперь их число уменьшилось до 11. Евгений Корж пообещал держать ситуацию на личном контроле и сделать всё возможное, чтобы ситуация в Уссурийском городском округе изменилась в лучшую сторону.

В конце собрания Тамара Курченко сообщила, что до конца месяца краевой департамент здравоохранения проведёт полную проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об её итогах узнают все работники СМП и читатели «Комсомольской правды».