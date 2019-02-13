Андрей Брик: одно из зданий ДВФУ идеально подходит для школы

Большинство зданий Дальневосточного федерального университета на материке до сих пор пустуют. Помещения уже не раз выставлялись на торги, но интерес потенциальных покупателей за это время был не самый большой. Накладывает свой бюрократический отпечаток и тот факт, что здания пока не принадлежат Владивостоку. Сейчас власти города решают вопрос о передаче зданий муниципалитету. Подробнее об этих и других планах в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Пустующие на материке здания стали итогом реорганизации ДВФУ. Часть самых «лакомых» из них уже выкупили, ещё часть зданий - памятников архитектуры - на торги и вовсе не выставлялась. Остальные постройки до сих пор простаивают без дела. Вопросы о передаче помещений муниципалитету ранее уже поднимались, но так и оставались не решёнными. Сейчас, по словам Андрея Брика, острая необходимость передать здания в собственность Владивостока всё же возникла. Решение поддержали депутаты Законодательного собрания, общественность города, к решению этого вопроса подключились члены Совета Федерации в лице Людмилы Талабаевой, а также депутаты Госдумы.

- Первое, на что мы обратили внимание, это здание на Мордовцева, 12. Решением Правительства России его передали Русской школе балета. Я считаю, что это очень важный культурный очаг для Владивостока, - рассказал Андрей Брик.

Зданий, с которыми сегодня работают Дума, городские власти, а также ректор ДВФУ Никита Анисимов и его заместители, осталось немного: Океанский проспект, 19 - здание ДВИСТа вместе со спортивным комплексом, Борисенко, 48 - здание бывшего автодорожного факультета политена и Экипажная, 18 - учебный военный центр ДВФУ.

- Мы выехали на осмотр здания по Океанскому проспекту, 19, оценили, насколько можно его адаптировать для административных и общественных потребностей - необходимость в этом большая. У нас есть управления и много административных органов, которые сейчас находятся в арендованных помещениях и разбросаны по городу. Хотелось бы всё-таки управленческий потенциал консолидировать, - подчеркнул Андрей Брик.

Бывший корпус ДВФУ на Океанском проспекте, 19. Фото: domofoto.ru

К слову, проблемы Владивосток переживает и в части образования. Дети во многих школах города обучаются в две смены, ни о каком комфорте в таких условиях говорить не приходится - нагрузка на сами здания очень высока. Но, даже не смотря на это, город продолжает развиваться и нуждается в детских садах и школах. Поэтому власти непрерывно ищут подходяще для этих целей здания.

- Четырёхэтажное здание на Борисенко, 48 идеально подходит под эти нужды. Оно могло бы разгрузить начальные классы соседних школ. Рядом - серьёзный по размерам земельный участок, который в дальнейшем можно задействовать под строительство или организацию спортивных площадок, - рассказал Андрей Брик.

Сейчас Дума города изучает, как лучше можно использовать пока пустующее здание. По словам Андрея Брика, в планах - обратиться в наблюдательный совет ДВФУ, который бы принял решение в пользу передачи здания в собственность Владивостока.

- Продать можно всё. Но построить то, что было сделано за многие десятилетия, достаточно сложно. Центр Владивостока очень насыщен. То, что мы сегодня имеем - рассчитано на городские условия прошлых десятилетий. Продажу зданий ДВФУ я не критикую и не обсуждаю, но поступил бы с ними более рационально. Они уже были образовательными учреждениями и имели необходимые конфигурации, - подытожил в конце эфира Андрей Брик.