Пневмония в Приморье: за один месяц от болезни погибли 10 человек

Специалисты Роспотребнадзора уже не в первый раз заявляют, что обстановка в Приморье находится в штатном режиме. В целом по краю эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и пневмонией, якобы, не превышен. Между тем в регионе закрыты школы и детские сады, больницы переполнены, а среди населения уже давно зреет паника. Только за январь 2019 года в Приморье от пневмонии умерли десять человек. Сложившуюся ситуацию депутаты обсудили на совещании председателя Законодательного собрания Александра Ролика.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Татьяна Детковская сообщила, что в этом году традиционный период, когда люди болеют ОРВИ и гриппом, начался на две недели раньше. Уже в январе специалисты ведомства зарегистрировали рост заболеваемости - на 17 % выше показателей прошлых лет. При этом активно инфекция распространялась среди детей - 74 % заболевших. Остальные 26 % пришлись на взрослых.

По её словам, эпидпорог заболеваемости во Владивостоке сегодня превышен на 5,7 %. Такая же обстановка царит в ещё восьми муниципалитетах региона: Владивосток, Спасск-Дальний, Партизанск, Октябрьский, Михайловский, Партизанский, Анучинский и Ханкайский районы. Самым распространённым вирусом в 2019 году стал H1N1или так называемый свиной грипп. На его долю приходится 95 % заболевших.

- Пандемический вирус гриппа H1N1 более агрессивный по сравнению с другими. Примерно в двух процентах случаев вызывает тяжёлое течение болезни, которое часто прогрессирует в пневмонию и представляет угрозу для жизни. С начала 2019 года зарегистрировано два летальных случая от гриппа во Владивостоке и Ханкайском районе, - отметила Татьяна Детковская.

Пневмония - ещё один распространённый вирус. Обычно чаще всего его подхватывают в осенне-зимний период. Сегодня лидером по количеству заболевших стали Владивосток, Уссурийск и Арсеньев. За полтора месяца врачи зарегистрировали 2775 случаев заболевания пневмонией в крае. В 10 случаях приморцев не смогли справиться с болезнью и умерли. Всё произошло в течение января. Специалисты отметили, что это последствия позднего обращения к врачу.

На сегодняшний день из-за сложной эпидемиологической ситуации в Приморье полностью закрыли четыре школы - в Дальнегорске, Анучино, Ольге и Кировском районе, а также восемь детских садов - в Артёме, Анучинском, Кировском, Ольгинском и Спасском районах. Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко сообщил, что почти половина населения края уже получили прививки. Более 200 тысяч из них - дети.

Несмотря на то, что больницы Приморья переполнены, в учреждениях достаточно противовирусных препаратов, антибиотиков, необходимых медицинских изделий, в частности, масок, а также аппаратов искусственной вентиляции легких.

В конце совещания итоги подвёл и Александр Ролик. Он, как и остальные депутаты, согласился с тем, что прививка может уберечь местных жителей от страшных болезней. Однако, по его словам, ситуация, которая сложилась сегодня, ничем не отличается от обстановки прошлых лет.

О том, что прививка - один из самых действенных мер профилактики ещё ранее в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сказал заведующий неонатальным центром Краевой детской клинической больницы №1, врач-неонатолог Андрей Выхрестюк. Он также отметил, что сейчас противников вакцинопрофилактики очень много: все боятся прививок.

Специалисты уверяют, что главными причинами осложнения состояния здоровья является позднее обращение больных за квалифицированной помощью. Медики советуют жителям края не заниматься самолечением, а незамедлительно вызывать врача на дом или отправляться на приём в поликлинику. Пневмония - это последствия перенесённых ОРВИ или гриппа. Врачи говорят, что болезнь можно избежать, имея крепкий иммунитет. Ещё один способ защиты - мытьё рук перед едой, после сморкания и посещения туалета. Как ни странно, причиной пневмонии может стать и курение. Табак делает лёгкие более уязвимыми, и противостоять инфекции они уже не могут.Также неотъемлемой частью является и сам образ жизни: питание, отдых и регулярные занятия спортом.