2019-02-13T14:30:12+03:00
Происшествия

После внезапной смерти шестиклассника во Владивостоке началась проверка

К делу подключились СК, прокуратура и администрация города
Артём КАБАНКОВ
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Скорее всего, причиной смерти стала внезапная остановка сердцаСкорее всего, причиной смерти стала внезапная остановка сердцаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внезапной смертью владивостокского школьника заинтересовались правоохранительные органы, а также специалисты. Они выяснят причины несчастного случая.

Как писала «Комсомолка», 8 февраля во владивостокской школе №12 скончался 12-летний мальчик. Шестикласснику стало плохо во время урока рисования – он потерял сознание прямо за партой. На место сразу же вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место через двадцать минут – до этого момента мальчика пыталась откачать школьный врач. Борьба за жизнь ребенка длилась полтора часа, но мальчик так и не пришел в себя. Медикам пришлось констатировать смерть. Предположительная причина смерти – внезапная остановка сердца.

– По поручению краевого департамента образования и науки создана комиссия по расследованию этого происшествия. Сейчас идет проверка, – сообщила корреспонденту «КП» пресс-секретарь приморского департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

К делу уже подключились правоохранительные органы. Расследованием произошедшего занялись Следственный комитет и прокуратура. Как сообщили в приморском управлении СК, сейчас идут допросы сотрудников школы. Тело умершего шестиклассника отправили на судмедэкспертизу. Прокуратура, в свою очередь, выясняет: насколько качественно была организована медицинская помощь. Результаты проверок станут известны позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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