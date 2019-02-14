В Приморье у тигра отобрали ужин, в отместку хищник наведался в село к людям

Жители села Мельничное, что в Красноармейском районе, обеспокоены недавним визитом полосатого хищника. Самого тигра местные так и не видели. О том, что хозяин тайги был в поселении, свидетельствуют его следы на снегу. Администрация муниципалитета порекомендовала не гулять по ночам и держать детей поближе к себе. Между тем, в Центре «Амурский тигр» рассказали о реальном положении дел. В истории разбирался корреспондент «Комсомолки».

В начале февраля в окрестностях села Мельничное местные жители приметили на снегу следы крупного животного. Сомнений нет - отпечаток принадлежал тигру. Животное проделало длинный путь от реки Большая Уссурка, прошло рядом с двумя школами, кочегаркой и жилыми улицами, а после - удалилось в сопки. Чтобы избежать встречи с полосатым хищником, администрация поселения предложила местным жителям ограничить или вообще на время исключить свои прогулки по вечерам и ночам. Специалисты даже порекомендовали не выпускать на улицу детей без присмотра.

Обращение администрации Мельничного сельского поселения. Фото: twitter.com/titojiv.

Между тем в Центре «Амурский тигр» рассказали о том, как на самом деле произошла встреча людей и тигра в Красноармейском районе. Так, полосатый хищник добыл себе в пищу изюбря. О том, что действие происходило далеко от посёлка, в тайге, говорит хотя бы само наличие там изюбря. Хищник уже приготовился к трапезе, но его остановил гул приближающегося автомобиля. Бросив свою добычу, зверь убежал. Люди, подъехавшие на авто, сняли тушку изюбря на видео, а ролик сразу же раскидали по местным социальным сетям. О самом главном его авторы так и не рассказали: приморцы забрали добычу тигра себе.

- Можно сказать, похитили и отвезли в село, так сказать, на «похороны с почестями». После чего тигр действительно наведался в населённый пункт проверить, как собственно прошли «похороны», - рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

К слову, зверя тоже можно понять. У тигра и так не каждая охота заканчивается успехом, а тут ещё и законную добычу буквально из-под носа, можно сказать, увели.

Информацию о том, что тигр действительно прогулялся по Мельничному, корреспонденту «Комсомолки» подтвердил и директор департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

- Этот тигр прошёл по селу и ушёл своей дорогой. Сейчас специалисты постоянно курсируют возле посёлка, но конкретно этого тигра они не отслеживают. Ситуацию мы держим на контроле, - рассказал Дмитрий Панкратов.

Следы полосатого хищника неподалёку от деревни. Фото: twitter.com/titojiv.

Директор департамента охотнадзора Приморского края отметил, что в селе видели следы только одного хищника. Слова и предположения, что это массовый выход животных к людям, Дмитрий Панкратов опроверг. Он также рассказал, что в этом нет ничего необычного: ещё одной причиной появления хищника могли быть следы кабана, а те нередко бывают вблизи населённых пунктов. К тому же, в тайге сейчас достаточно зверя, чтобы тигры могли прокормиться, а это значит, что для людей животные особой опасности не представляют.

Конфликтные ситуации с тигром в Приморском крае периодически происходят, и Служба охотничьего надзора старается своевременно их разрешать. Совсем недавно приморцы встретились лицом к лицу с полосатым хищником в одном из северных районов края. Зверь пробирался между сугробов, когда понял, что его заметили. Тогда тигр решил спрятаться за деревом – вот только маскировка вышла никудышная. К слову, подобными встречами жителей края сегодня уже не проймешь.

Сейчас общественность Приморья озабочена судьбой тигра Амура, которого решили переправить в Хабаровск, а затем – в Краснодар. Зверь пока живет в приморском сафари-парке. После волны народного возмущения Александр Костенко обратился к хабаровским властям. Он попросил отменить решение о перевозе тигра. Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что готов передать редкого хищника в собственность администрации Приморья.