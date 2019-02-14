Георгий и Ирина Мартыновы: От золотых бантов до рубиновой свадьбы

День святого Валентина отмечают не все. Одним религия не позволяет, другим не хочется лишний раз тратиться на слова и подарки. Причины разные, как и люди. Но всё-таки тех, кто с удовольствием принимает этот добрый праздник, гораздо больше. Среди них - Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья. Практически вся его жизнь связана с одной сферой - морем и рыбной промышленностью, и всю жизнь рядом с ним одна любимая женщина.

Как полвека нести любовь на вытянутых руках и не уставать, Георгий Мартынов рассказал читателям «Комсомольской правды».

«Она была самая маленькая и самая красивая…»

Свою будущую жену я увидел на школьной линейке первого сентября. Ирина была самая маленькая и самая красивая. И у неё были очень красивые банты, чёрные с золотом, сделанные из модных тогда японских газовых косынок. 1967 год, Владивосток, мой первый класс и моя первая любовь - с первого взгляда и на всю жизнь.

Удивительно, но мы с Ириной даже в одном роддоме родились. Просто я тогда ей сказать ничего не мог, а вот общая ниточка, наверное, с тех пор и потянулась.

В старших классах мы стали строить планы на жизнь. Помню, на уроке черчения Ирина нарисовала наш будущий дом и придумала имя для нашего сына - Вася.

Супруги Мартыновы: как полвека нести любовь на вытянутых руках и не уставать? Фото: личный архив.

Кстати, Ирина первая призналась мне в любви. Хотя мы всё про себя знали, но когда она вдруг сказала: «Я тебя люблю!» - я так растерялся, что выдавил: ну да, бывает.

В 19 лет мы поженились. Всё вышло, как запланировали. Дом построили. Сына назвали Васей. Сейчас ему 32 года. Дочери Ане - 39. У нас внук и внучка. А мы в октябре будем отмечать 40-летие семейной жизни.

День свадьбы каждый год празднуем. Детей собираем, накрываем стол, поднимаем бокалы с главным тостом - «За любовь».

Нет жизни без любви

Не верьте тем, кто говорит, что любовь проходит, замещается привычкой. Любовь, она или есть, или её нет. Любовь - это такая удивительная штука, которая всегда разная, как настроение, как времена года. Она меняется и возвращается, она есть и будет - пока мы живём на этом свете.

А ещё любовь - это огромная ответственность и большой труд. Нужно учиться прощать, принимать, нужно день за днём тренировать себя учиться, расти - ради Любви.

Только в любви можно прожить вместе долгие годы. Я это точно знаю. У меня только один секрет счастливого семейного долголетия - ЛЮБОВЬ! Не будет никакой жизни без любви.

Формула счастья для двоих

Не было дня, чтобы Ирина, провожая меня на работу, не подошла к окну - махнуть рукой на прощание. Она - мой ангел-хранитель, она - стержень всей нашей семьи. И она так же красива, как тогда, в первом классе.

Меня часто не бывает дома, но все 40 лет я нахожу время, чтобы позвонить ей, даже если нас разделяют тысячи километров, города, страны и континенты.

У Константина Бальмонта есть очень хорошее стихотворение:

Я люблю тебя больше, чем Море, и Небо, и Пение,

Я люблю тебя дольше, чем дней мне дано на земле.

Ты одна мне горишь, как звезда в тишине отдаления,

Ты корабль, что не тонет ни в снах, ни в волнах, ни во мгле.

С Днём влюблённых, друзья!