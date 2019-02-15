2019-02-15T06:33:56+03:00
Общество

Шоу музыки и воды: армянский дудук и краски Эбру

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Музыка и живопись… Два разных направления в искусстве, но как же гармонично переплетаются они на концертах ARGISHTY (Аргишти) – признанного исполнителя на армянском дудуке и Ольги Кауровой — известной художницы из Санкт-Петербурга, работающей в технике Эбру (живопись на воде). Поистине магический тандем - соединение двух вечно движущихся состояний Вселенной музыки и воды.

Полуторачасовое шоу "Голоса подсознания" – это максимальная свобода живописи на воде и музыки. Древние, как сама человеческая цивилизация армянский дудук и искусство Эбру ведут зрителей за собой, заставляя затаить дыхание. Инструмент поет плотным бархатным звуком под пальцами харизматичного музыканта и наполняет душу чувством Вечного, Изначального и Бесконечного. Изысканные восточные мотивы раскрывают накопленную веками бесценную традицию искусства, впрочем Argishty исполняет также авторские мелодии и даже классику.

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Капли краски, приземляясь на гладь воды, создают формы невиданного великолепия и изящества. Мастер Эбру специальными приспособлениями усложняет и дополняет рисунок причудливыми фигурами, орнаменты эволюционируют в сюрреалистические образы: то понятные и привычные, то цветистые и витиеватые. И вот, живопись и Музыка, соединяясь воедино на наших глазах, потрясающе раскрывают природу друг друга!

Концерт сопровождается древними притчами и емкими комментариями артиста, которые помогают проникнуться смыслом музыки и открывающихся взору картин.

Продажа билетов: касса "Феско Холл", сайт dalparter.ru, сайт vl.ru

Актуальная информация о концерте: касса "Феско Холл" 251-78-38, сайт ДальПартер 272-0000, сайт vl.ru 243-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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