2019-02-17T05:39:05+03:00
Спорт

«Адмирал» одержал вторую победу подряд над соперником из Уфы

«Салават Юлаев» уступил приморцам в серии буллитов [фото]
Милана СОКОЛ
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Волевая победа«Адмирала». Фото:Татьяна МеельВолевая победа«Адмирала». Фото:Татьяна Меель
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Приморская хоккейная команда «Адмирал» смогла одержать вторую к ряду победу над клубом «Салават Юлаев» из столицы Башкортостана. Очередная встреча на льду в Приморье закончилась серией буллитов. Подопечные Николая Цулыгина уступили со счётом 2:3.

Главный тренер клуба «Салават Юлаев» – Николай Цулыгин. Фото: Татьяна Меель

Главный тренер клуба «Салават Юлаев» – Николай Цулыгин. Фото: Татьяна Меель

В прошлой игре с «Салаватом», приморские хоккеисты выиграли «всухую», при этом все три гола были забиты в первом периоде. Учитывая ошибки прошлого уфимцы, в отчётном матче, ударно провели стартовый период, забив две безответные шайбы в ворота «Адмирала». Автором первого гола стал Владимир Ткачёв. Второй точный бросок в ворота Антона Красоткина организовал Александр Бурмистров.

Борьба за шайбу. Фото: Татьяна Меель

Борьба за шайбу. Фото: Татьяна Меель

Однако поражение в этой игре, явно не входило в планы «моряков». Второй период прошёл при подавляющем преимуществе хозяев площадки. В серии атак «Адмиралу» удалось сократить отставание в счёте. С передач Василия Стрельцова и Дениса Вихарева, шайбу забросил Александр Коннов.

Маскот «моряков» веселит зрителей. Фото:Татьяна Меель

Маскот «моряков» веселит зрителей. Фото:Татьяна Меель

Заключительная двадцатиминутка прошла в равной борьбе, с обилием удалений. При этом «морякам» удалось воспользоваться большинством и сравнять счёт. Шайбу забил Александр Угольников. До конца основного времени и в овертайме, зрители больше не увидели голов. В серии буллитов удачливее оказались воспитанники Сергея Светлова. Победный бросок на счету Константина Глазачева. Стоить отметить, что «Салават Юлаев» не взяли на дальневосточную серию игр некоторых лидеров. Это могло послужить итогом трёх поражений подряд в Хабаровск е и Владивостоке.

Хоккеисты переживают за свою команду. Фото: Татьяна Меель

Хоккеисты переживают за свою команду. Фото: Татьяна Меель

Тренерский состав команды «Адмирал». Фото: Татьяна Меель

Тренерский состав команды «Адмирал». Фото: Татьяна Меель

Приморский «Адмирал» обыграл гостей из «Салавата» всухую

ИСТОЧНИК KP.RU

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