2019-02-17T10:23:10+03:00
Общество

Теперь и пройти нельзя: во Владивостоке закрывают самую популярную видовую площадку

Посетить Орлиное гнездо получится не раньше апреля [фото]
Милана СОКОЛ
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С Орлиной сопки открывается замечательный вид на ВладивостокС Орлиной сопки открывается замечательный вид на ВладивостокФото: Милана СОКОЛ
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Бойкий снос зданий бывшего университета на Аксаковской во Владивостоке, отчётливо видно из разных районов города. Не зря для строительства нового музейно-театрального комплекса выбрана именно возвышенность на сопке Орлиное гнездо. Однако в связи с этим самым строительством, приморцы и гости столицы временно будут лишены главной видовой площадки. Городскую достопримечательность закрывают в целях безопасности. Посетить её теперь получится не раньше апреля.

В связи со строительством музейно-театрального комплекса, канет в лету целая эпоха. Сносу подлежит ряд зданий ДВГТУ, расположенных на 30 000 квадратных метрах на сопке Орлиная. Помимо учебных корпусов здесь размещался молодёжный центр, заботливо украшенный ярким граффити с леопардом, от иностранного художника.

Граффити, полюбившееся жителям города Фото: Милана СОКОЛ

Граффити, полюбившееся жителям городаФото: Милана СОКОЛ

Хорошо известна приморцам и каменная лестница с шаром, ведущая к «арке-желаний», которые здесь загадывали бесчисленное количество раз. Стоит отметить, что посещение «орлинки» стало один из первых пунктов в маршруте туристов, ведь вид, открывающийся с сопки, действительно великолепный. Естественно, что видовая площадка традиционно используется для проведения праздничных съёмок, а также просмотра салютов.

Праздничные фотосессии на видовой площадке пользуются популярностью. Фото: Александр Хардин

Праздничные фотосессии на видовой площадке пользуются популярностью. Фото: Александр Хардин

Нельзя не упомянуть и единственный на Дальнем Востоке памятник Кириллу и Мефодию, установленный на сопке Орлиное гнездо.

Знаменитый памятник Кириллу и Мефодию Фото: Милана СОКОЛ

Знаменитый памятник Кириллу и МефодиюФото: Милана СОКОЛ

Едва жители Владивостока смирились с перекрытием проезда на Орлиное гнездо, так оказалсь ограничено и передвижение пешеходов к излюбленному месте. По данным Prim-travel, проход будет закрыт ориентировочно до 10 апреля. Именно к этой дате строители планируют закончить демонтаж зданий.

Напомним

Музейно-выставочный комплекс на улице Аксаковской, планируется сдать в сентябре 2023 года. Строительство объекта было одобрено правительством РФ. Закрытый конкурсный отбор проектов будущего культурного комплекса выиграла американская архитектурная группа Asymptote Architecture под руководством Хани Рашида. Однако далеко не всем приморцам пришёлся по вкусу инновационный взгляд разработчиков.

Музейно-театральный комплекс на месте корпусов ДВГТУ построят по проекту американцев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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