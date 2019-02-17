2019-02-17T12:37:10+03:00
Общество

Приморские любители активного отдыха встретились на льду бухты Новик на соревнованиях

Участники сразились в велоралли, беге и других дисциплинах [фото]
Милана СОКОЛ
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Соревнования собрали участником разных возрастов. Фото: пресс-служба приморского управления МЧССоревнования собрали участником разных возрастов. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС
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17 февраля на острове Русский во Владивостоке состоялась ежегодная ледовая гонка «Тур острова Папенберг». Любители активного отдыха встретились на соревнованиях на замершей акватории бухты Новик. Участниками спортивного мероприятия стали малыши и взрослые. Желающие смогли проявить себя в велоралли, беге по льду, конькобежном и лыжном состязаниях. Соревнования прошли при тщательном надзоре спасателей.

Ледовая гонка набирает популярность среди любителей активного отдыха. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

Ледовая гонка набирает популярность среди любителей активного отдыха. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

«Тур острова Папенберг – 2019» собрал приморцев различных возрастов. К соревнованиям допускались даже дети от двух лет, естественно, что самые маленькие жители края смогли принять участие лишь в сопровождении взрослых. Согласно регламенту соревнований, протяжённость одного круга составила 23 километра для взрослых и от 2 до 6 километров для детей, в зависимости от возраста. При этом трасса никак не размечалась, но двигаться нужно было в определённом порядке, оставляя внутри кольца остров Папенберга, пикет у мыса Крутой и пикет в кутовой части бухты Новик. Ближе к стартовой линии оказывались участники, зарегистрировавшиеся заблаговременно. Чем раньше спортсмен подал заявку, тем больше становились его шансы на победу. Помимо личного состязания состоялись и командные зачёты.

В состязании приняли участие самые маленькие жители Приморья. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

В состязании приняли участие самые маленькие жители Приморья. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

Несмотря на то, что мероприятие является коммерческим и требует взноса для участия, оно стало довольно популярным среди местных жителей. В этом году спортивные состязания в Новике прошли уже в 6-ой раз. В них приняли участие больше трёхсот человек.

Участники подошли с креативом к экипировке. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

Участники подошли с креативом к экипировке. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

Безопасность на протяжении всего маршрута обеспечивали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, чуткий надзор спасателей позволил провести соревнования без происшествий. Сотрудники ведомства не только заблаговременно провели замеры толщи льда, но и обеспечили должный контроль во время мероприятия.

Инспекторы ГИМС обеспечили безопасность участников. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

Инспекторы ГИМС обеспечили безопасность участников. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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