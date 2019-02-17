Приморские любители активного отдыха встретились на льду бухты Новик на соревнованиях

17 февраля на острове Русский во Владивостоке состоялась ежегодная ледовая гонка «Тур острова Папенберг». Любители активного отдыха встретились на соревнованиях на замершей акватории бухты Новик. Участниками спортивного мероприятия стали малыши и взрослые. Желающие смогли проявить себя в велоралли, беге по льду, конькобежном и лыжном состязаниях. Соревнования прошли при тщательном надзоре спасателей.

Ледовая гонка набирает популярность среди любителей активного отдыха. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

«Тур острова Папенберг – 2019» собрал приморцев различных возрастов. К соревнованиям допускались даже дети от двух лет, естественно, что самые маленькие жители края смогли принять участие лишь в сопровождении взрослых. Согласно регламенту соревнований, протяжённость одного круга составила 23 километра для взрослых и от 2 до 6 километров для детей, в зависимости от возраста. При этом трасса никак не размечалась, но двигаться нужно было в определённом порядке, оставляя внутри кольца остров Папенберга, пикет у мыса Крутой и пикет в кутовой части бухты Новик. Ближе к стартовой линии оказывались участники, зарегистрировавшиеся заблаговременно. Чем раньше спортсмен подал заявку, тем больше становились его шансы на победу. Помимо личного состязания состоялись и командные зачёты.

В состязании приняли участие самые маленькие жители Приморья. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

Несмотря на то, что мероприятие является коммерческим и требует взноса для участия, оно стало довольно популярным среди местных жителей. В этом году спортивные состязания в Новике прошли уже в 6-ой раз. В них приняли участие больше трёхсот человек.

Участники подошли с креативом к экипировке. Фото: пресс-служба приморского управления МЧС

Безопасность на протяжении всего маршрута обеспечивали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, чуткий надзор спасателей позволил провести соревнования без происшествий. Сотрудники ведомства не только заблаговременно провели замеры толщи льда, но и обеспечили должный контроль во время мероприятия.