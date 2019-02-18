Приморская контрольно-счетная палата хочет купить машину за 2,5 миллиона рублей

Приморская контрольно-счетная палата собирается купить новый автомобиль. Машина аудиторам нужна не простая – а новая и очень проходимая. Потратить на нее собираются не менее 2,5 миллионов рублей.

Соответствующий лот на портале «Госзакупки» разместили в День всех влюбленных, 14 февраля. Требования к автомобилю вполне конкретные. Машина должна быть новой, полноприводной, пятиместной, с неплохим объемом двигателя и стоить не дороже 2,5 миллионов рублей. В реалиях нашего рынка это средней руки кроссовер – от «Хонды» или «Вольво». Последняя марка, кстати, одной из наиболее вероятных претендентов. Во всяком случае, шведская фирма предлагает больше всего моделей, подходящих к условиям лота.

О том, почему краевой контрольно-счетной палате понадобился новый автомобиль, корреспонденту «Комсомолки» рассказал её руководитель – Юрий Высоцкий.

– Наши работники занимаются аудитом бюджета по всему Приморью, в том числе по самым отдаленным муниципалитетам. Им постоянно приходится ездить по краю – а дороги, сами знаете, не везде хорошие. В настоящее время у нас в палате две машины. Одна из них – Nissan Pathfinder, на которой мы ездим уже больше 12 лет. Сейчас этот автомобиль совершенно износился, его готовят к списанию. Именно поэтому мы сейчас покупаем новую машину. Здесь все по закону, - объяснил он.

Юрий Высоцкий вступил в должность прошлым летомФото: primorsky.ru

По словам Высоцкого, контрольно-счетной палате банально не хватает транспорта. Например, в настоящее время учреждение готовит на выезд сразу четыре бригады аудиторов; они отправятся в Уссурийск, Артём и Спасск-Дальний. Машин на всех не хватает, и поэтому чиновникам приходится договариваться с муниципалитетами – мол, предоставьте нам машину. Ситуация не самая удобная. Однако особого выбора нет.

– Приморская контрольно-счетная палата довольно скромно живет. У нас откровенно не хватает работников и машин. В других регионах штаты больше, транспорта больше – где-то по 4-5 автомобилей! Но в крае бюджет не очень большой. Я понимаю, что денег на какое-то наше расширение просто нет. То, что нам удалось выбить у краевых властей новый автомобиль – уже достижение, - считает Юрий Высоцкий.

Справка «КП»:

Юрий Высоцкий вступил в должность 13 июня 2018 года. Его кандидатуру представил бывший глава Приморья Андрей Тарасенко. Кандидатуру ему рекомендовали в российской Счетной палате и Федеральной налоговой службе.

В 2012-2018 годах Высоцкий работал руководителем межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Южному федеральному округу.