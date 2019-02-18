2019-02-18T09:48:06+03:00
Спорт

Команде быть: приморский «Адмирал» остаётся в КХЛ

О том, какие задачи поставлены перед руководством и самими игроками хоккейной команды, рассказал легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Ещё одна задача, которая теперь стоит перед игроками «Адмирала», - войти в элиту КХЛ и никогда уже оттуда не уходить. Фото: ХК «Адмирал».Ещё одна задача, которая теперь стоит перед игроками «Адмирала», - войти в элиту КХЛ и никогда уже оттуда не уходить. Фото: ХК «Адмирал».
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В понедельник в культурно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» встретились губернатор Приморского края Олег Кожемяко, депутат Госдумы и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, а также президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек Юсупов. Поводом для встречи стали недавние разговоры о вылете «приморских моряков» из Континентальной хоккейной лиги. Однако глава региона поспешил успокоить общественность.

Так, Олег Кожемяко сообщил присутствующим, что «Адмирал» остаётся в КХЛ на следующий сезон. Длительные переговоры в Москве принесли положительный результат. Континентальная хоккейная лига наложила дисквалификацию на руководства клуба ещё в октябре. Через неделю занимавший пост гендиректора клуба Сергей Сошников покинул «Адмирал» из-за скандала в КХЛ. В начале 2019 года клуб во второй раз покинул и генеральный менеджер Александр Селиванов.

- Мы были у президента КХЛ и с помощью Вячеслава Фетисова отстояли вопрос, который касался нашей команды и дальнейшей игры в сезоне. Это всегда волновало и болельщиков, и нас. Сейчас этот вопрос снят. Мы вновь возвращаем команде и наставника - человека, который здесь всё и организовывал. Для нас это хорошее событие, - сказал Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Роль наставника клуба исполнит легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Он прилетел во Владивосток, чтобы посмотреть предстоящую игру «моряков» с «Барысом». По его словам, он готов к плодотворной работе и понимает, что нужно делать.

- У нас есть понимание, что необходимо сделать. В раздевалке с ребятами поговорили, и с тренерским составом пообщались. Получили эмоциональный заряд. Приморская команда «Адмирал» играет в самой лучшей лиге Европы, и она будет развиваться, - Вячеслав Фетисов.

Одним из главных условий для дальнейшего роста команды наставник назвал стабильность. Ещё одна задача, которая теперь стоит перед игроками «Адмирала», - войти в элиту КХЛ и никогда уже оттуда не уходить.

Депутат Госдумы и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Депутат Госдумы и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Между тем, команда до сих пор решает вопросы с долгами, которые перешли новому руководству в наследство. Заирбек Юсупов отметил, что сейчас вопросом банкротства команды занимаются разные ведомства. Не исключено, что за этим последуют судебные процессы.

- Всё, что будет признано необходимым к выплате, мы выплатим. Деньги у нас есть. Вопрос только в том, чтобы дождаться разбирательства компетентных органов. Когда будет решение, мы исполним обязательства. Я думаю, что вопрос решится в течение трёх-четырёх месяцев, - подытожил Заирбек Юсупов.

Президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек Юсупов. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек Юсупов.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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