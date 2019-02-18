Владивостокский суд поместил Ивана Благодыря в СИЗО

Сегодня во Фрунзенском суде Владивостока состоялось заседание по уголовному делу Ивана Благодыря. Зампредседателя Сибирского отделения РАН подозревают в присвоении и растрате бюджетных денег.

В приморской столице состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра Минвостокразвития Ивана Благодыря. Несколько дней назад его задержали в Новосибирске – и оперативно переправили во Владивосток. Для Приморья эта криминальная история стала, наверное, самой громкой за всю зиму. Подозревают Благодыря в подстрекательстве к присвоению и растрате денег (часть 4 статьи 33 и часть 4 статьи 160 УК РФ). Проходит он по одному делу с депутатом приморского Законодательного собрания Виктором Милушем.

Сегодня во Фрунзенском районном суде рассматривали вопрос о мере пресечения. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» представитель суда, Благодыря отправили в СИЗО. Там он просидит до 8 апреля.

Как писала «Комсомолка», дело против депутата Виктора Милуша (а по совместительству исполнительного директора Дальневосточной энергетической компании) завели в конце прошлого года. В ноябре его поместили в следственный изолятор.

Справка «КП»:

До того, как занять пост заместителя председателя СО РАН, Иван Благодырь работал в дальневосточной политике. Он занимал посты замминистра по развитию Дальнего Востока, и.о.и министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства ЕАО.

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