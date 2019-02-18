2019-02-18T15:44:47+03:00
Спорт

«Адмирал» вырвал победу у лидера дивизиона Чернышёва во Владивостоке

Агрессивная игра с «Барысом» завершилась победой хозяев со счётом 2:1 [фото]
Милана СОКОЛ
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Приморский «Адмирал» обыграл «Барыс» на родном льдуПриморский «Адмирал» обыграл «Барыс» на родном льдуФото: Милана СОКОЛ
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18 февраля приморские хоккеисты из команды «Адмирал» встретились в стенах «Фетисов-Арены» с победителем дивизиона Чернышёва. «Барыс» из Астаны, уверенно прошедший в плей-офф, продемонстрировал на чужом льду агрессивный хоккей. Итогом встречи стала победа хозяев, которым удалось увеличить отрыв в счёте меньше, чем за полторы минуты до конца игры.

Каждой команде нужна победа Фото: Милана СОКОЛ

Каждой команде нужна победаФото: Милана СОКОЛ

Подрастающее поколение хоккеистов Фото: Милана СОКОЛ

Подрастающее поколение хоккеистовФото: Милана СОКОЛ

«Барыс» приехал во Владивосток, став победителем в дивизионе Чернышёва. По итогам самого успешного сезона в истории клуба гости из Астаны опередили «Авангард» и «Салават Юлаев». В Восточной конференции КХЛ воспитанники Андрея Скабелки обосновались на 2-ой строчке, сыграв 59 игр и заработав 89 очков. «Адмирал» же числится в аутсайдерах конференции «Восток», имея в своей копилке 47 очков в 59 матчах.

Тренерский состав «Барыса» наблюдает за игрой Фото: Милана СОКОЛ

Тренерский состав «Барыса» наблюдает за игройФото: Милана СОКОЛ

Игроки «Барыса» Фото: Милана СОКОЛ

Игроки «Барыса»Фото: Милана СОКОЛ

Хозяева площадки порадовали местных болельщиков, открыв счёт спустя 10 минут после стартового вбрасывания. Гол в ворота соперника оформил Александр Мерескин. После успешной атаки «моряков» гости поспешили сравнять счёт, продемонстрировав агрессивную игру. Однако вместо заветных голов хоккеисты из Астаны заработали лишь несколько удалений.

Напряжение на льду растёт Фото: Милана СОКОЛ

Напряжение на льду растётФото: Милана СОКОЛ

«Барыс»приехал во Владивосток в статусе победителя дивизиона Чернышёва Фото: Милана СОКОЛ

«Барыс»приехал во Владивосток в статусе победителя дивизиона ЧернышёваФото: Милана СОКОЛ

Второй период начался с потасовки на льду, после которой особо вспыльчивые спортсмены из обеих команд отправились на скамейку штрафников. Нельзя не отметить, что «Барыс» в серии последних игр демонстрирует действительно жёсткий, контактный хоккей, который не обходится без рукоприкладства. На протяжении второй двадцатиминутки голкипер «Адмирала» Никита Серебряков неоднократно спасал свою команду.

Борьба за владение шайбой Фото: Милана СОКОЛ

Борьба за владение шайбойФото: Милана СОКОЛ

Никита Серебряков в очередной раз выручил команду Фото: Милана СОКОЛ

Никита Серебряков в очередной раз выручил командуФото: Милана СОКОЛ

Третий период хозяева льда начали в меньшинстве, очередной «сейв» Серебрякова выручил приморский хоккейный клуб при первой атаке. Но гостям всё же удалось сравнять счёт, поразив ворота «моряков» на 42-ой минуте матча. В зале и на льду воцарилось ощутимое напряжение. Болельщики вздохнули с облегчением лишь на последней минуте игры. Именно в конце третьего периода «Адмирал» буквально выгрыз заветную победу у сильной команды. Заработав два очка, «моряки» продолжили восхождение в турнирной таблице КХЛ, хотя команда уже не борется за выход в плей-офф, а скорее играет на статус.

Упорная борьба на льду Фото: Милана СОКОЛ

Упорная борьба на льдуФото: Милана СОКОЛ

Падения неизбежны Фото: Милана СОКОЛ

Падения неизбежныФото: Милана СОКОЛ

«КП»-Владивосток» писало, что в понедельник в культурно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» встретились президент хоккейного клуба «Адмирал» Заирбек Юсупов, глава Приморья Олег Кожемяко и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. На прошедшем брифинге обсуждались проблемы, оставшиеся в команде в связи со сменой руководства, а также перспективы развития и закрепления в КХЛ.

Серебряков на страже ворот приморцев Фото: Милана СОКОЛ

Серебряков на страже ворот приморцевФото: Милана СОКОЛ

Очередной «сейв» вратаря Фото: Милана СОКОЛ

Очередной «сейв» вратаряФото: Милана СОКОЛ

«Адмирал» одержал вторую победу подряд над соперником из Уфы

Команде быть: приморский «Адмирал» остаётся в КХЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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