2019-02-20T05:34:09+03:00
Происшествия

Мужчину, похожего на Николая Тимченко, которого ищет весь Владивосток, видели в ТРК "Седанка Сити"

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП, в котором погибла женщина и её малолетний ребенок, попал в объективы видеокамер
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Мужчина, похожий на подозреваемого Николая Тимченко, попал в объективы видеокамер.Мужчина, похожий на подозреваемого Николая Тимченко, попал в объективы видеокамер.
Изменить размер текста:

Во Владивостоке вторые сутки продолжается поиск виновника смертельного ДТП на улице 40 лет ВЛКСМ. Несмотря на разосланные ориентировки, найти подозреваемого пока не удалось. Правоохранители проверяют вокзалы и места массового скопления людей. Так в объективы видеокамер, расположенных в ТРК «Седанка Сити», попал мужчина, похожий на подозреваемого Николая Тимченко.

На кадрах из торгового центра можно разглядеть мужчину, похожего на подозреваемого Николая Тимченко. За спиной у него большой рюкзак, одет он в серое полупальто с большими черными пуговицами, в момент захода в центр у него на голове черная шапка-ушанка. Примечательно, что уже внутри торгового центра он сменил головной убор - в руках у него появляется серая вязаная шапка. Именно в ней он и покинул торговый центр.

Мужчина выходит из торгового комплекса в вязанной шапке.

Мужчина выходит из торгового комплекса в вязанной шапке.

Однако никто официально не подтверждает информацию о том, что кто-то действительно видел в ТРК похожего на Николая Тимченко человека. В телефонном разговоре представитель администрации ТРК «Седанка Сити» отказалась от каких-либо комментариев.

За плечами мужчины большой рюкзак.

За плечами мужчины большой рюкзак.

Пресс-служба городского УМВД также не комментирует распространяемую в сети информацию.

- У нас нет информации, мы никак не прокомментируем вам, - сообщил корреспонденту «КП» в телефонном разговоре сотрудник пресс-службы городского УМВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сбил семью на тротуаре и скрылся: весь Владивосток ищет убийцу молодой женщины и маленького мальчика

Возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребёнком во Владивостоке

Дальзавод поможет своему работнику, потерявшему семью в ДТП во Владивостоке

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Угрожал и взял нож на последнее свидание»: парень, признавшийся в убийстве пловчихи из Тольятти, просил отпустить его домой
В Автограде сегодня решали дальнейшую судьбу 16-летнего Никиты М., который, по версии следствия, из-за неразделенной любви зверски изрезал талантливую спортсменку Сафию А.
Новости 24