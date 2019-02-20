В Приморье «Лэнд Крузер» протаранил машину охотнадзора

Инспектор приморской краевой службы охотнадзора Роман Ансович написал заявление в полицию после инцидента, случившегося 19 февраля в Ольгинском районе. Однажды он уже серьёзно пострадал в стычке с браконьерами: попытка задержать их закончилась огнестрельным ранением в ногу. Теперь, как выяснил корреспондент «Комсомольской правды», помощь медиков Роману не понадобилась, но недоброжелатели протаранили служебную машину.

- Я узнал накануне, что местные браконьеры хотят поохотиться на пятнистого оленя, и во вторник утром выехал на служебном автомобиле «Ниссан» туда, где они могли быть. По следам определил, что машина проехала в сторону оленника ЗАО «Милоградовское», а буквально через 10 минут навстречу мне выехал УАЗ-Патриот с предполагаемыми браконьерами. Пытался остановить их, но они резко свернули в сторону, объехали по обочине и на высокой скорости ушли в посёлок Моряк-Рыболов. Загнали машину во двор друзей, - рассказал инспектор первой категории Ансович.

Факт охоты ещё предстоит доказать правоохранительным органамФото: Анна ПЛЕТНЕВА

После неудачной погони он встал на кузов служебного пикапа, чтобы заглянуть во двор. Но в этот момент находившиеся неподалеку друзья браконьеров на «Тойоте Лэнд Крузер» упёрлись в правый бок «Ниссана» и протащили его несколько метров, повредив кузов.

По словам инспектора, у него нет права останавливать автомобили на дорогах общего пользования. А после тарана и вовсе пришлось вызывать сотрудников ГИБДД.

- Они приехали, оформили дорожно-транспортное происшествие. Произвести осмотр «Патриота» не удалось, так как он уже находился на частной территории, а у меня нет полномочий на такие действия. При этом я уверен, что браконьеры всё же добыли оленя и он находился в этой машине. Всё зафиксировано на служебный видеорегистратор, мы уже обратились в полицию с заявлением, - добавил Роман Ансович.

На месте побывали начальник пункта полиции, следственно-оперативная группа и наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Кроме того, появилась информация краевого Следственного управления СК РФ о проведении проверки.

- Инспектор охотнадзора пытался остановить автомобиль с сотрудниками полиции, проезжавший недалеко от охотугодий вблизи Лазовского природного заповедника и национального парка «Зов тигра». Там было трое сотрудников МВД, - уточнил для «КП» - Владивосток» представитель ведомства.

Однако в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю говорят только об одном сотруднике. И он, как уже показала внутренняя проверка, не участвовал в незаконной охоте и ДТП.

Тем интереснее, что выявит проверка Следкома. В свою очередь генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев считает:

- Если в результате расследования подтвердится факт незаконной охоты на пятнистого оленя, то это образует состав преступления по статье 258 УК РФ. На первый взгляд, проблем с выяснением истины в этой ситуации быть не должно: досмотр автомобиля, двора и жилых строений, где спрятались от инспектора беглецы, должен дать ответы на все вопросы. Следов шерсти и крови животного будет достаточно для подтверждения подозрений.

Также в комментарии Арамилева, который предоставил редакции пресс-секретарь дальневосточного филиала центра Вадим Шкодин, говорится: браконьерами могут быть люди разных национальностей и разного положения в обществе. Предполагаемые браконьеры прекрасно знали, что в лесу инспектор имел право остановить их и проверить. То, что они не остановились по требованию инспектора, и последующий таран явно свидетельствуют о том, что в машине находился запрещённый груз.