Приморский «барабашка»: агрессивная старушка терроризирует соседей кастрюлями

Необычным житейским конфликтом отметился Уссурийск. Местная жительница буквально терроризирует жильцов своего дома – причем весьма экстравагантным способом.

Произошла эта история на Ленинградской – в доме №23Д. Уже несколько месяцев престарелая жительница этой пятиэтажки устраивает своеобразные ночные «концерты». Она высовывается из окна и начинает громко стучать кастрюлями, нарушая спокойный сон соседей. О даме-«барабашке» рассказала подписчица уссурийского блогера Марка Чернослива.

«Первый раз я услышала это ещё летом. Примерно в час ночи было «пробито» три раза. Сегодня в пять часов утра – раз десять! Это повторяется снова и снова, в разное время. Стук такой, что слышит не только дом, но и весь район!», - рассказала горожанка.

Причиной этого безобразия стал конфликт «виновницы торжества» с соседями. В квартире повыше живет семья с маленьким ребенком – и малец днем весьма активно себя ведет. Старушка заявляет, что малыш-де слишком сильно шумит. В какой-то момент родители просто перестали реагировать на бесконечные жалобы соседки. Тогда пенсионерка вышла на тропу войны.

Как рассказывают местные жители, сперва она начала жаловаться в полицию. Бабушка несколько раз вызывала участкового, которому жаловалась на шумного ребенка. Полицейский через какое-то время тоже стал игнорировать настырную пенсионерку. После этого воинственная горожанка стала устраивать шоу с кастрюлями. Цель этого действа проста – таким образом она пытается разбудить ненавистного ребенка. Действует ли это, сказать сложно. Но то, что от хулиганских выходок бабули страдают другие соседи – это факт. При этом на увещевания соседей дама не реагирует.

Чем закончится это странное противостояние, сказать сложно. Вряд ли конфликт получится разрешить с помощью полиции – решать такие проблемы все-таки нужно на человеческом уровне.