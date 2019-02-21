Житель Владивостока спас двух собак с оторвавшейся льдины

Во Владивостоке сегодня произошла действительно добрая история. Местные жители спасли от неминуемой смерти двух собак.

Псов сняли с льдины в Уссурийском заливе. Собаки, судя по всему, бегали по замерзшему морю, когда лед треснул. Животных стало относить в море. Лед продолжил ломаться – и вот уже собаки балансируют на совсем небольших льдинах, которые того и гляди перевернутся. Псов вовремя заметил капитан одного из портовых катеров – Денис Казачков. Мужчина немедленно решил помочь несчастным зверям.

Когда судно подошло к собакам, те буквально балансировали на грани жизни и смерти. Они цеплялись когтями за лед и пытались сохранить равновесие. Одна из собак успела прилично намокнуть.

Денис высадил собак возле причала. Фото: kazachkova_17

Денис забрал обоих псов на борт. Там звери отогрелись и обосохли. Как сообщил Денис в социальной сети Instagram, собак он высадил в районе причала №46 – это район Чуркинской переправы. Не исключено, что псы домашние. Возможным хозяевам стоит искать своих питомцев в районе причала.