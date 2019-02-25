Фальсификат: в магазинах Приморья теперь появятся отдельные полки для «ненастоящего» молока

В 2019 году маркировка молочной продукции перетерпела изменения. Теперь продукты с заменителями молочного жира на растительный должны продаваться на отдельных прилавках. Пока эти нововведения в жизнь так и не воплотились. О том, когда изменения в техническом регламенте вступят в силу, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказала заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун.

С 1 июля 2019 года все производители молокосодержащих продуктов обязаны наносить сведения о продукции на маркировку - теперь это и определённый шрифт не более трёх миллиметров, и контрастный цвет. Однако мелкие буквы могут разглядеть далеко не все. Для этого специалисты внедряют такой элемент как отдельные полки в магазинах, вот только Управление Россельхознадзора этот процесс уже не контролирует. У торговых предприятий есть специальные организации, которые и будут вести проверки.

- Борьба с фальсификатом, конечно, усиливается. Игроки на рынке теперь должны понимать, что после введения новых обязательных требований, отзывом декларации они уже не обойдутся. Речь идёт о серьёзных штрафах, - рассказала Марина Ковтун.

Всё это - для того, чтобы избежать обмана. Потребитель должен чётко знать, что покупает молоко, а не молокосодержащий продукт, который на самом деле стоит в разы дешевле из-за добавок. В маленьких магазинах вместо полок появятся информационные вывески рядом с продуктами, в больших магазинах - отдельные стеллажи.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун. Фото: архив КП.

- Карательных мер к продавцам, которые выкладывают товар на полки, пока нет. Всему своё время. Это уже полномочия Роспотребнадзора, - уточнила заместитель руководителя Россельхознадзора.

По словам Марины Ковтун, в прошлом году специалисты провели самостоятельные две большие проверки и ещё две - по факту обращения общественных организаций. Результат ста исследований показал, что 7 % молокосодержащей продукции в Приморье составляет фальсификат - с добавлением сухого молока. В таких случаях проверяемая партия изымается и уничтожается, а у производителя отзывают декларацию. Чтобы снова её получить, придётся пройти определённые процедуры, а это и время, и деньги.

Марина Ковтун рассказала несколько версий, почему всё же производители добавляют в состав сухое молоко.

- Рацион животного должен быть максимально сбалансирован, чтобы на выходе получить тот сырьевой продукт, который можно отдать в переработку и получить качественный продукт с определённой массой жира. Если рацион составлен неправильно, то и молоко будет низкой жирности. Чтобы её поднять, добавляется сухое молоко и другие составляющие - растительные жиры, например, - рассказала собеседница.

Ещё один вариант - чтобы получить больше молока. В конечном итоге, после добавления сухого молока, из одной тонны производитель может получить около полутора тонн молока. Таким же способом фальсифицируют и сметану, и кефир. Однако лидером, почему-то, остаётся молоко.

Для тех, кто производит фальсификат, существуют жёсткие наказания. Как сказано ранее, первое - это отзыв декларации. Второе - производителю выдают предписание об устранении всех нарушений. Затем в течение 10 дней изготовитель должен представить на согласование Управлению программу производственного контроля и улучшения качества продукции. Если компания не выполнит все требования, то придётся заплатить крупный штраф.

К слову, сухое молоко - продукт не вредный и на качество продукции никак не влияет. Вот только стоит оно не так дорого, как в итоге заявляют производители. Предугадать все хитрости, на которые готовы изготовители молока, пока невозможно, но Россельхознадзор планирует приложить к этому максимум усилий.