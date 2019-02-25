Во Владивосток привезут лучший фильм Берлинского кинофестиваля

Поклонники кино в Приморье следили сегодня за новостями из Лос-Анджелеса, где прошла церемония вручения «Оскара». В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» одним из претендентов на премию был фильм «Магазинные воришки» - участник кинофестиваля «Меридианы Тихого» в сентябре прошлого года. Это - работа японского режиссёра и сценариста Хирокадзу Корээда о семье, которая сводит концы с концами и периодически совершает набеги на торговые точки.

В мае 2018-го «Магазинные воришки» получили Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, а сегодня стали одной из пяти картин-претендентов на «Оскара» в своей номинации. Но в итоге премию американских киноакадемиков получил фильм «Рома» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона.

А во Владивостоке тем временем идёт подготовка к 17-му международному кинофестивалю «Меридианы Тихого», который состоится 13 – 19 сентября. И об этом зашёл разговор в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

- Конечно, готовимся – и с гендиректором, худруком фестиваля Ефимом Звеняцким, и с отборщиками, кураторами программ, - рассказала pr-директор «Меридианов Тихого» Татьяна Артемьева. - В том числе посетили Берлинский кинофестиваль. И уже можно абсолютно точно сказать, что в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» покажем фильм «Синонимы» израильского режиссёра Надава Лапида, который несколько лет назад был в жюри нашего фестиваля. Совсем недавно, 16 февраля, его фильм стал победителем в Берлине. Кстати, после того как он побывал на нашем фестивале - не знаю, связано это как-то или нет – у Надава Лапида начался просто сумасшедший взлёт карьеры.

К сентябрю во Владивосток привезут также интересные документальные ленты и короткометражки. Организаторы мероприятия учли и то, что 2019-й – это Год театра в России.

17-й кинофестиваль "Меридианы Тихого" пройдёт во Владивостоке с 13 по 19 сентября. Фото: pacificmeridianfest.ru

- Покажем несколько документальных фильмов о театрах и телеверсий постановок крупнейших театров мира. Так что работа над программой «Меридианов Тихого» кипит, и, я думаю, что кинофестиваль будет снова удивлять, радовать и поражать воображение. У нас в городе каждый год проходит такое мероприятие мирового уровня, когда смотрим такое разное кино. Каждый может выбрать что-то для себя. Кому-то нравится, кому-то – нет, но равнодушных к фестивалю нет, - добавила Татьяна Артемьева.

На эфир в «Комсомолку» с ней пришли сын - третьеклассник Иван, который участвовал в ледовом полумарафоне и муж - спортивный тренер, доктор-реабилитолог Дмитрий Виговский.

Утренний эфир на радио "Комсомольская правда"-Приморье" 25 февраляФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Гран-при за лучший полнометражный фильм в сентябре 2018-го получил китайский фильм «Овдовевшая ведьма», жюри возглавлял Алексей Герман. А приз губернатора Приморского края «9288 км» увёз из Владивостока однокурсник Ефима Звеняцкого – народный артист РСФСР, актёр театр и кино Александр Михайлов.

Призёр кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке - актёр Александр МихайловФото: Александр ВАСИЛЬЕВ