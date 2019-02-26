Во Владивостоке расчистили многолетнюю свалку на Сахарном ключе

Свалку бытового хлама и строительных прочих отходов ликвидировали специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Мусор, накопленный годами, пришлось убирать с помощью тяжёлой техники. Теперь жители района, а также отдыхающие близлежащего санатория могут наслаждаться красивым видом на озеро, без гор мусора. Однако надолго ли сохранится живописный пейзаж - решать самим людям.

Теперь мусорные кучи не портят пейзажФото: Милана СОКОЛ

Старые шины, обломки мебели, горы полиэтилена и остатки еды, растасканные животными - на протяжении нескольких лет наблюдали жители Сахарного ключа. Когда именно образовалась стихийная свалка, история умалчивает. Припоминают, что ещё при царе Горохе. Несколько раз помойку удалось расчистить собственными силами. Управляющая компания передвинула контейнеры ближе к дороге и установила ограждение, чтобы мусор сильно не разлетался. Однако чистой территория оставалась не долго. Именно близость к дороге привлекает всех проезжающих мимо автолюбителей скидывать накопившийся мусор. Естественно, что контейнеры попросту не рассчитаны на такой объём, да и люди частенько выбрасывают отходы мимо или привозят к помойке предметы, требующие особой утилизации.

Близость с дорогой привлекает автомобилистовФото: Милана СОКОЛ

Горы мусора портят видФото: Милана СОКОЛ

Сотрудники санатория «Сахарный ключ» рассказали корреспонденту «КП» -Владивосток», что обращались по поводу стихийной свалки во всевозможные инстанции, начиная от администраций, заканчивая ячейками политических партий. По словам работников оздоровительного учреждения, к ним приезжают люди из различных регионов Дальнего Востока, и первое, что замечают отдыхающие по пути - горы мусора. Об отдыхе сразу думать не хочется. Стоит отметить, что на протяжении всей улицы часто паркуются и автолюбители, приезжающие на хоккейные матчи и концерты в спорткомплекс «Фетисов Арена». Помимо этого, зимой на озере, расположенном в 30 метрах от свалки, проводятся соревнования по картингу, а летом здесь просто отдыхают люди. Наличие грязи, неприятного запаха и грызунов явно не придавало лоска популярному месту. Специалисты санатория уверены, что мусорные контейнеры лучше передвинуть поближе к жилым домам, вглубь дворов, тогда проблема со свалкой резрешится.

Контейнеры хотят переместить ближе к домамФото: Милана СОКОЛ

Мусор выгребали ковшом. Фото:предоставлены МБУ «Содержание городских территорий»

КОНКРЕТНО

Как сообщила пресс-служба мэрии Владивостока, бригада рабочих собрала на Сахарном ключе и вывезла четыре самосвала мусора. Коммунальщики расчистили мусорку и территорию вокруг. Специалисты ведомства предупреждают: за организацию несанкционированных свалок предусмотрены крупные денежные штрафы. Согласно новым правилам благоустройства Владивостока, принятым в прошлом году, юридическим лицам придётся заплатить за незаконную утилизацию отходов от 200 до 500 тысяч рублей. Должностные лица облагаются штрафом 20-50 тысяч рублей, граждан за выброс мусора в неположенном месте грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Коммунальщики расчистили близлежащую территорию. Фото:предоставлены МБУ «Содержание городских территорий»