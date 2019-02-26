2019-02-26T06:40:19+03:00
Происшествия

Водителя фуры, обрушившей мост в Осиновке, оставили под арестом

Трагедия, в которой погибли молодая мама с ребёнком, всколыхнула всё Приморье
Пётр КАМУШКИН
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Трагедия в Осиновке стала одной из самых громких в прошлом году. Фото: архив "КП"Трагедия в Осиновке стала одной из самых громких в прошлом году. Фото: архив "КП"
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Водителю большегруза, под которым обрушился мост на реке Осиновка, продлили срок домашнего ареста. Большую часть весны дальнобойщик проведёт взаперти.

Трагическая авария в Михайловском районе произошла в конце октября 2018 года. Мост через реку Осиновка рухнул – ровно в тот момент, когда по нему ехали груженая фура и легковая Mazda Demio. Несколько опор переправы подломились – и большегруз покатился назад, прямо на «Мазду». Легковушку буквально расплющило. В салоне легковушки находились молодая девушка с маленьким ребенком; шансов спастись у них не было.

Водителя фуры сразу же задержали. Его поместили под стражу, однако в декабре выпустили под домашний арест. Накануне дальнобойщику продлили срок меры пресечения – на два месяца. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщила представительница Уссурийского районного суда.

– Подозреваемому продлили срок домашнего ареста до 26 апреля. Все имеющиеся ограничения и запреты, связанные с мерой пресечения, сохраняются, – пояснила она.

Запретов на бедолагу-водителя наложили немало. Во-первых, он не имеет права покидать дом (что, в общем-то, логично). Единственная поблажка – час в день можно гулять. Во-вторых, шоферу нельзя пользоваться средствами связи – только для экстренного вызова скорой или полиции. При этом подозреваемый может общаться с другими фигурантами уголовного дела. Если это, конечно, потребуется.

Трагедия в Приморье. Обвал моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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