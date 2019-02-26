2019-02-26T10:49:36+03:00
Дом. Семья

Медведям из Приморья ищут жильё по всей России

Пока хищники спят, специалисты надеются решить их квартирный вопрос
Оксана КИСЕЛЁВА
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В зоопарке "Садгород" уже есть бурые и гималайские медведи. Для новых постояльцев не хватает вольеров. Фото: zoopark-vl.ruВ зоопарке "Садгород" уже есть бурые и гималайские медведи. Для новых постояльцев не хватает вольеров. Фото: zoopark-vl.ru
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Приморские власти хотят удачно пристроить четырёх медведей, которые давно живут в неволе. Их незаконно держали у себя люди, не имевшие на то никаких разрешительных документов. Сотрудники охотнадзора изъяли косолапых и теперь ищут им новое жильё – также в неволе. По словам директора краевого департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова, эти хищники уже не приспособлены для дикой среды, поэтому рано или поздно могут забраться в населённые пункты.

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги департамента Александр Каблуков рассказал «Комсомольской правде», что это уже достаточно взрослые медведи, по 4-5 лет. Два пока живут в городе Артёме, один в Лесозаводске и ещё один гималайский мишка – в Спасске-Дальнем: тот самый медведь, которого в декабре неудачно покормил мужчина. Правда, сейчас, учитывая конец февраля, косолапые находятся в зимней спячке.

- Мы их изъяли у людей, у которых они жили незаконно, и теперь хотим пристроить куда-нибудь. По возрасту медведи уже вряд ли пригодны для дрессировки в цирке, а наш зоопарк на Садгороде во Владивостоке и сафари-парк сейчас не могут принять новых животных. Может, где-то в другом регионе есть зоопарки, которые возьмут наших животных, чтобы они жили в нормальных условиях? – сказал собеседник. – Также мы отправили обращение в уссурийский зоопарк, но ответ пока не пришёл. Надеемся, «Комсомолка» и другие СМИ помогут пристроить зверей в хорошие руки в Приморье или где-то ещё по стране. Ищем организации, способные содержать крупных хищников в культурных, образовательных или просветительских целях.

Горячая линия департамента охотничьего надзора работает каждый день, включая выходные, с 9 до 17 часов по приморскому времени. Телефоны: 8 (423) 239-09-90, 202-24-76.

Чтобы помочь хищникам, в Приморье открыли специальную горячую линию Фото: primorsky.ru

Чтобы помочь хищникам, в Приморье открыли специальную горячую линиюФото: primorsky.ru

Директор зоопарка «Садгород» Сергей Асновин подтвердил «Комсомолке», что ему предлагали взять косолапых:

- Нам жалко этих медведей, но у нас нет свободных вольеров для взрослых животных – есть только маленькие клетки. Прокормить их – не проблема, разместить тоже есть, где. И если бы кто-то построил вольеры – мы бы взяли.

По словам Асновина, вольер размером 9 на 9 метров, трёхметровой высоты, обходится в полмиллиона рублей: это стоимость самого металла и работа сварщика. Если найдутся желающие помочь с изготовлением вместительных клеток, то мишек не придётся увозить из Приморья в другие регионы.

Пока решается их социальный вопрос, медведи ещё находятся в зимней спячке. Фото: zoopark-vl.ru

Пока решается их социальный вопрос, медведи ещё находятся в зимней спячке. Фото: zoopark-vl.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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