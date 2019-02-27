Вы ещё не оплатили счета за тепло? Тогда мы идём к вам!

Далеко не все потребители коммунальных услуг ответственно подходят к вопросу оплаты счетов по квитанциям. Многие из них по ряду причин предпочитают не платить за оказанные услуги теплоснабжения годами. По данным на 1 февраля этого года, физические и юридические лица Владивостока, Артёма и Партизанска задолжали АО «ДГК» за оказанные коммунальные услуги порядка 2,8 млрд рублей.

В случае «хронической» неоплаты коммунальных услуг, энергокомпания использует все меры, предусмотренные законодательством. В 2018 году юристы Приморской генерации совместно с судебными приставами провели 183 совместных рейда и посетили квартиры 3064 должников, произвели 66 арестов имущества и 100 отключений от горячего водоснабжения, почти 2000 человек не смогли выехать за границу из-за наличия задолженности перед энергетиками.В рамках работы со злостными неплательщиками специалистам филиала АО «ДГК» «Приморская генерация»в 2018 году удалось вернуть 244 миллиона рублей долга.

С начала этого года проведено ¬13 рейдов, в ходе которых удалось обойти 82 адреса. В результате этого 16 должников оплатили порядка 240 тысяч рублей долга, 1 потребитель заключил соглашение о реструктуризации.

Приморская генерация не имеет возможности предоставлять услуги в долг, так как за счёт платежей потребителей по квитанциям проводятся ремонты и другие работы в рамках подготовки населённых пунктов к отопительному сезону. Однако специалисты энергокомпании понимают, что ситуации, когда потребитель не может оплатить счета и погасить долг, могут быть разными. Приморская генерация идёт навстречу жителям края и при наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения предлагает решить проблему с помощью договора о реструктуризации.

Соглашение о реструктуризации- это возможность рассчитаться с филиалом «Приморская генерация» за потреблённые ресурсы частями, то есть поэтапно погасить свою задолженность. Срок такого договора обычно составляет до 12 месяцев, однако при тяжёлом материальном положении период может быть увеличен. После заключения договора и в случае его исполнения потребитель энергокомпанией будет защищён от начисления пеней, судебных исков и визитов судебных приставов.

Для заключения соглашения необходимо обратиться в клиентский офис с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру по следующим адресам:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (Пн.-Пт. 08:00-18:00 ч., Сб. 09:00-17:00, без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток (Лайт-офис, 3-й этаж ТЦ «Снеговая падь»), ул.

А. Щетининой, 2 (Пн.-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 101а (Пн.-Пт. 09:30-18:30 ч., Сб.10:00-13:00, без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная, 107 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (Чт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (Пн-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, г. Артем,ул. Каширская, 21а, кабинет 203. Часы приёма: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

Приморский край, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 8. Часы приёма: Пн.-Сб. с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед.

Телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800 -100-3-777 (звонок бесплатный).